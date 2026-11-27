Пълнолетните пациенти вече могат да използват четири лечебни дентални дейности годишно.

Допълнителната процедура може да бъде пломба или изваждане на зъб.

Един обстоен годишен преглед е безплатен, а за бременните жени е предвиден още един.

За децата до 18 години пакетът включва един преглед и четири лечебни дейности.

Неизползваните процедури не се прехвърлят за следващата календарна година.

​НЗОК ще плаща 4 процедури при зъболекар годишно

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) разшири пакета от дентални услуги за пълнолетните пациенти. От 1 ноември 2026 г. здравноосигурените над 18-годишна възраст имат право на четири вместо на досегашните три лечебни дейности в рамките на календарната година.

Допълнителната процедура може да бъде поставяне на пломба или изваждане на зъб. Промяната увеличава броя на дейностите, които Касата заплаща за възрастните пациенти, но не отменя условията за доплащане при определени лечения.

Освен четирите лечебни дейности пълнолетните с непрекъснати здравноосигурителни права имат право и на един обстоен годишен преглед със снемане на зъбен статус, без доплащане. За бременните жени е предвиден и допълнителен преглед.

При поставяне на пломба с химичен композит пациентът доплаща 2,05 евро. Същата е сумата и при изваждане на постоянен зъб с упойка.

НЗОК разширява денталната помощ за възрастни и деца

Какви стоматологични услуги се полагат на децата?

За здравноосигурените лица под 18-годишна възраст НЗОК финансира един обстоен преглед и четири лечебни дейности годишно. В рамките на този пакет могат да бъдат извършени до две лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб.

Поставянето на пломба с химичен композит, както и изваждането на млечен или постоянен зъб с упойка са без доплащане от страна на пациента.

При лечение на пулпит или периодонтит на млечен зъб се доплащат 2,40 евро, а при лечение на постоянен зъб – 3,07 евро.

Какво покрива НЗОК при поставяне на зъбни протези?

Пациентите с цялостно обеззъбяване на горната и/или долната челюст имат право на дейности за възстановяване на дъвкателната функция чрез поставяне на цели плакови протези. Тази помощ се полага веднъж на четири години.

В пакета са включени и до два контролни прегледа в рамките на два месеца след поставянето на протезите. За самите дентални дейности не се изисква доплащане от пациента.

Отделно НЗОК заплаща по 31,06 евро за изработването на медицинското изделие – цяла плакова протеза за горната или долната челюст.

НЗОК отговори на въпросите на пациентите

Какво се заплаща при по-сложни хирургични интервенции?

Здравната каса покрива и специализирана хирургична дентална помощ както за възрастни, така и за деца. Обстойният специализиран преглед е без доплащане, но при някои интервенции пациентите трябва да участват в покриването на разходите.

При пълнолетните разрезът на тъканите (инцизия), включително с упойка, е с доплащане от 3,83 евро. За изваждане на дълбоко счупен или разрушен зъб с анестезия се доплащат 6,90 евро, а за последващ контролен преглед – 0,41 евро.

При децата сумите са съответно 1,53 евро за инцизия, 2,56 евро за изваждане на дълбоко счупен или разрушен зъб и 0,41 евро за контролен преглед след интервенцията.

Неизползваните процедури не се прехвърлят за следващата година

Пациентите трябва да имат предвид, че полагащите им се дентални услуги могат да бъдат използвани само в рамките на съответната календарна година.

Ако част от процедурите не бъдат извършени до 31 декември, те не могат да бъдат прехвърлени за следващата година. Броят на дейностите се определя за всяка календарна година и неизползваните процедури не се натрупват.

Пациентите вече могат да проверят колко е платила НЗОК за лечението им

Кога се налага допълнително заплащане?

Пациентите заплащат допълнително, когато изберат материали, методи на лечение или други средства, които не са включени в пакета на НЗОК.

За собствена сметка остава и продължаването на лечението след изчерпване на полагащия се годишен брой дейности, както и извършването на процедури, които не се финансират от Касата.

Разкриха схема за източване на НЗОК с дентални услуги

Задължителна ли е синята здравноосигурителна книжка?

За да използват денталните услуги по линия на НЗОК, пациентите трябва да удостоверят здравноосигурителните си права и да представят валидна здравноосигурителна книжка или притурка към нея пред избрания стоматолог.

За разлика от общопрактикуващите лекари, при зъболекарите няма изискване за постоянен избор и регистрация. Здравноосигурените могат да посещават различни стоматолози за отделните процедури, стига те да имат сключен договор с НЗОК.

Няма и териториални ограничения. Пациентите могат да получат дентална помощ, финансирана от Здравната каса, във всяко населено място в страната, независимо от адресната си регистрация.