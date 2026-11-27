Земетресението е станало в 4:44 ч. местно време на 27 ноември.

Магнитудът му е 4,2 по данни на гръцкия Институт по геодинамика.

Епицентърът е на 19 км западно от Карловаси, на дълбочина 16,2 км.

Няма съобщения за пострадали хора или разрушения.

Земетресение с магнитуд 4,2 по скалата на Рихтер е регистрирано рано тази сутрин в района на гръцкия остров Самос в Егейско море.

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Трусът е станал в 4:44 ч. местно време. Според данните на Института по геодинамика към Националната обсерватория в Атина епицентърът е локализиран на 19 километра западно от селището Карловаси, а дълбочината му е 16,2 километра.

Няма информация за пострадали хора, разрушения или нанесени материални щети.

Земетресение в Гърция

Източник: НИГГГ-БАН

Самос се намира в източната част на Егейско море, близо до турското крайбрежие. Районът е сеизмично активен заради разположението си в зона на взаимодействие между големи тектонични плочи.

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Островът беше засегнат и от силното земетресение с магнитуд 7 по Рихтер на 30 октомври 2020 г. Тогава трусът предизвика разрушения в Самос и в турския град Измир, а вълни цунами заляха крайбрежни райони. Загинаха двама души на острова и над 100 в Турция.

Земетресения с по-нисък магнитуд се регистрират периодично в района, но само по силата на отделен трус не може да се направи заключение за вероятността от последващо по-силно земетресение.