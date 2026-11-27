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Бойко Борисов обвини управляващите, че нарушават предизборните си обещания да не увеличават данъците.

Според него по-високите данъци и осигуровки ще доведат до поскъпване на стоките и услугите.

Той настоя УЕФА да изключи „Олимпик“ (Марсилия) от европейските турнири заради нападението над феновете на „Левски“.

Лидерът на ГЕРБ поиска отговори за плащанията по договора с „Боташ“ и напредъка по инвестицията на „Райнметал“.

Борисов заяви, че няма да коментира разследването срещу общински съветници в Хасково, преди институциите да приключат работата си.

По-високи данъци, ускоряване на инфлацията и обедняване на българските граждани. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи очакваните последици от бюджетната и данъчната политика на управляващите. Пред журналисти в Народното събрание той отправи критики към кабинета на Румен Радев на фона на окончателното гласуване на данъчните промени в пленарната зала.

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„Цялата им предизборна кампания мина в това как няма да вдигат данъци. Срещаха се със стопански камари, с работодатели, с кого ли не“, заяви Борисов.

Сред мерките, които предизвикаха недоволството му, са увеличаването на максималния осигурителен доход, повишаването на данъчните оценки на недвижимите имоти с 30%, увеличението на данъка върху разходите в натура до 7%, както и промените в прага за регистрация по ДДС.

Според лидера на ГЕРБ допълнителната финансова и административна тежест върху бизнеса ще се пренесе върху крайните потребители под формата на по-високи цени.

Борисов разкритикува и предвидения данък върху свръхпечалбата, като се позова на резервите, изразени от Европейската централна банка. Според него очакваните приходи от тази мярка няма да бъдат реализирани, тъй като компаниите ще намерят начини да прехвърлят печалбите си към други дружества или извън страната. Той предупреди, че подобна политика може да демотивира предприятията, които развиват успешен бизнес и произвеждат конкурентоспособна продукция.

Лидерът на ГЕРБ посочи като допълнителен проблем увеличаването на глобите. По думите му в редица случаи номиналните им стойности са били запазени при преминаването от левове към евро. Според него управляващите прилагат подход, за който същевременно критикуват търговците.

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Борисов изрази недоволство и от намаляването на средствата за вероизповеданията, като припомни усилията на предишните управления за повишаване на възнагражденията на духовниците.

„Изводът е - прогресивно вдигане на данъците, прогресивна инфлация, прогресивно обедняване на българите. И вече с този бюджет, дори да иска, Радев не може да се оправдава с предишните“, заяви Борисов.

Той подчерта, че според него последиците от данъчните промени ще бъдат понесени от всички граждани, независимо от политическите им предпочитания.

Борисов поиска изключване на „Олимпик“ (Марсилия) от европейските турнири

Лидерът на ГЕРБ коментира остро и нападението над българските футболни привърженици в Марсилия. Той настоя УЕФА да изключи френския клуб от европейските турнири, да анулира резултата от срещата и да присъди служебна победа на „Левски“.

Борисов приветства постигнатото съгласие в Народното събрание за приемането на обща декларация, осъждаща насилието срещу българските граждани.

„Варварски акт. Въобще не трябваше да излизат футболистите да играят на този стадион пред тази публика. Те не заслужаваха да гледат „Левски“. И тук реакцията на УЕФА трябва да бъде брутална, ако искат това утре да не се случи“, заяви той.

Борисов разкритикува и премиера Румен Радев за отправените благодарности към френския президент Еманюел Макрон. Според лидера на ГЕРБ отговорност за случилото се носят френската полиция, местните власти в Марсилия и футболният клуб.

Той подчерта, че е разговарял лично с хора, присъствали на стадиона, и е получил снимки на пострадалите привърженици.

„Никаква благодарност за медицинската помощ. На улиците са ставали инциденти, но това става вътре в стадиона. Възмутително е да благодариш за това, което се е случило“, заяви Борисов.

Според него реакцията на българската държава трябва да бъде категорична, а общата парламентарна декларация - остро формулирана.

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Борисов обвини управляващите в разминаване между обещанията и действията

Лидерът на ГЕРБ обвини управляващите в разминаване между предизборните им послания и ангажиментите, които поемат пред европейските партньори на България.

Той коментира финансовата санкция от Европейската комисия заради бюджетния дефицит, както и заявената от премиера готовност страната да участва в гарантирането на финансиране за Украйна.

Борисов припомни, че по време на предизборната кампания настоящите управляващи са се противопоставяли на предоставянето на финансова подкрепа за Киев. Той постави под съмнение и възможността българското участие да бъде ясно разграничено от средствата, предназначени за военни цели.

Борисов поиска отговори за договора с „Боташ“

Лидерът на ГЕРБ отново повдигна въпроса за финансовите ангажименти на България по договора с турската енергийна компания „Боташ“.

Той поиска яснота какво се случва със замразените плащания, водят ли се преговори за промяна на условията по споразумението и как ще бъдат покрити евентуално натрупаните задължения.

„Какво стана с това замразяване? Вече четири-пет месеца е замразено. Договарят ли се? Нещо размразяваме ли? След това ще ги платим ли, накуп ли ще ги платим? В кой бюджет ще ги включим?“, попита Борисов.

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Съмнения за инвестицията на „Райнметал“ и критики към пътното строителство

Борисов постави под въпрос и напредъка по инвестиционния проект на германския отбранителен концерн „Райнметал“ в България. Той разкритикува премиера за липсата на видими резултати година след публично заявените намерения за реализацията на проекта и изрази съмнения относно предназначението на първоначално предвидения терен.

Попитан за разследването срещу бившия председател на Агенция „Пътна инфраструктура“ Георги Терзийски, лидерът на ГЕРБ заяви, че не е запознат с конкретиката по случая.

Същевременно той отправи обвинение към настоящия премиер, че по време на неговото управление на същата фирма са предоставени 40 млн. евро за изграждането на един километър път. Борисов не уточни за кой пътен участък става въпрос.

Какво каза за задържаните общински съветници в Хасково

По отношение на разследването срещу общински съветници в Хасково Борисов заяви, че няма да заема позиция, преди компетентните институции да приключат работата си.

„Има си правосъдни институции. Не защитавам, докато не знам крайния резултат. Ако някой е правил нещо лошо, ще си понесе отговорността“, заяви лидерът на ГЕРБ.