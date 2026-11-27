- Двубоят между „Бешикташ“ и „Апоел“ (Беер Шева) бе прекъснат за около 40 минути заради сблъсъци по трибуните.
- Напрежението ескалира след конфликт между футболист на турския тим и треньора на израелския отбор.
- Фенове хвърляха седалки между секторите, а полицията използва сълзотворен газ.
- Един привърженик е бил изнесен от стадиона в безсъзнание, а друг е откаран в болница след падане от трибуните.
- Шест турски клуба осъдиха действията на грузинската полиция и изразиха подкрепа за привържениците на „Бешикташ“.
Двубоят между „Бешикташ“ и „Апоел“ (Беер Шева) от петия кръг на Лига Европа бе прекъснат в средата на първото полувреме заради масови безредици по трибуните на стадиона в грузинския град Батуми.
Срещата се играе на неутрален терен, след като турските власти уведомиха УЕФА, че не могат да гарантират сигурността при провеждането ѝ в Турция.
Напрежението се усещаше още преди първия съдийски сигнал. Футболистите на двата отбора не си стиснаха ръцете при излизането на терена, а капитаните демонстративно се подминаха.
Първият сериозен инцидент се случи в 21-вата минута. Полузащитникът на „Бешикташ“ Салих Йозджан блъсна старши треньора на израелския тим Ран Козух, докато двамата се опитвали да стигнат до топката край страничната линия.
Реакцията от резервната скамейка на „Апоел“ била незабавна. В конфликта се включили футболисти и представители на двата щаба, а главният съдия Мортен Крог показал два жълти картона.
Само четири минути по-късно реферът временно прекратил срещата заради ескалиращото напрежение по трибуните.
Kulübümüzden Açıklama Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi’nde Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan’ın Batum kentinde oynadığı müsabaka öncesinde ve sırasında taraftarlarımıza karşı orantısız güç kullanan güvenlik güçlerini şiddetle kınıyor, yaşanan olaylardan etkilenen taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve kulüp yetkililerimiz, taraftarlarımızın stadyuma intikale başladığı andan itibaren süreci yakından takip etmektedir. Taraftarlarımızın stadyuma girişinde güvenlik güçleri tarafından zorluk çıkarıldığının anlaşılması üzerine ivedilikle UEFA delegesi ile temasa geçilerek stadyumun tahliye kapılarının açılması sağlanarak taraftarlarımızın stadyuma hızlı ve güvenli bir şekilde girişi sağlanmıştır. Güvenlik güçlerinin taraftarlarımıza uyguladığı orantısız güçle ilgili olarak Batum Başkonsolosluğumuz ve UEFA nezdinde girişimlere başlandığını duyurur, her bir taraftarımız ülkemize sağ salim dönene kadar sürecin yakından takipçisi olacağımızı belirtiriz. Başkanımız Serdal Adalı ile bir görüşme gerçekleştiren ve süreci yakından takip ettiğini ifade ederek camiamıza ve taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunar; Gürcistan’da yaşanan üzücü olaylar nedeniyle dayanışma örneği sergileyerek kulübümüze ve taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten güzide kulüplerimize teşekkür ederiz. Beşiktaş JK— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 26, 2026
- Седалки летяха между секторите, полицията използва сълзотворен газ
Кадри от стадиона показаха сериозни безредици. Групи привърженици се струпали на едно място, а седалки започнали да летят между секторите. Според първоначалните информации основният конфликт е бил в сектора на феновете на „Бешикташ“.
Малко след това футболисти на турския тим се приближили до трибуната, за да разговарят с ултрасите.
На терена се появили и медицински екипи с носилка. Един от привържениците бил изнесен в безсъзнание.
Безредиците продължили и между отделните нива на стадиона, където отново били хвърляни седалки. Наложила се намесата на полицията, а впоследствие на място пристигнали и специални полицейски части.
Според турски медии поводът за сблъсъците било палестинско знаме, което привърженици на „Бешикташ“ показали към сектора на „Апоел“. Феновете на турския клуб не се съобразили с разпорежданията на полицията, която се противопоставила на демонстрацията. Напрежението бързо прераснало в масов сблъсък, при който органите на реда използвали сълзотворен газ.
Местни медии съобщиха и за привърженик, паднал от трибуните по време на безредиците. Той бил откаран в болница.
По време на прекъсването феновете на „Бешикташ“ все пак успели да издигнат транспарант в подкрепа на Палестина.
- Шест турски клуба подкрепиха „Бешикташ“
Срещата била подновена след около 40 минути прекъсване.
Междувременно шест турски клуба изразили подкрепата си за привържениците на „Бешикташ“ и осъдили действията на грузинската полиция. Това направили „Галатасарай“, „Фенербахче“, „Трабзонспор“, „Ерзурумспор“, „Истанбул Башакшехир“ и „Самсунспор“.