С ветовната футболна централа ФИФА се е оказала обект на кибератака, при която е бил получен достъп до ограничен обем данни, но ключови файлове, свързани с продажба на дялове от Световното първенство, не са били засегнати, пише Reuters.

Новината поставя под засилено внимание дигиталната сигурност на големите спортни организации, които управляват мащабни търговски права, спонсорски договори и масиви с лична и служебна информация. При подобни инциденти най-важният въпрос винаги е доколко пробивът засяга чувствителни бизнес операции и конфиденциални документи.

Какво е известно за пробива и засегнатата информация?

Според наличните данни от публикацията на Reuters кибератаката не е засегнала материалите, свързани с продажбата на дялове около Световното първенство - детайл, който е ключов за спокойствието на инвеститорите и партньорите, ангажирани с големия футболен форум.

FIFA has been hit by a criminal cyberattack in which hackers gained access to personal and business information. Sources told ESPN the hack accounted for less than 0.1% of data held by FIFA and the documents taken did not include anything related to the controversial and ultimately doomed FIFA Forward Enterprise proposal. Link in bio for more 🔗 — ESPN FC (@ESPNFC) November 26, 2026

Подобни случаи показват колко чести са опитите за пробив в инфраструктурата на глобални институции, когато наближават големи международни събития и финансови сделки. В същото време фактът, че чувствителните файлове около търговските дялове за Мондиала са останали извън обсега на атаката, ограничава потенциалния финансов и репутационен удар.

Защо кибератаките срещу спортни централи са толкова чувствителни?

Международните федерации и организатори на големи първенства са привлекателна мишена за хакерски групи заради огромния финансов ресурс, сложната мрежа от подизпълнители и високия обществен интерес. Дори когато пробивът засяга само ограничен кръг файлове или служебна информация, подобни новини бързо привличат вниманието на медиите и пазарите.

Очаква се повече детайли около начина, по който е осъществена атаката, и предприетите мерки за защита да излязат наяве, ако бъде разкрита пълната информация от разследването на инцидента.