Спешна евакуация в Община Варна: Минути преди изявление на Благомир Коцев подадоха сигнал за бомба

„Варварски акт“: Остри реакции на политически лидери след нападенията над български фенове в Марсилия

Година след трагедията на Околовръстното в Пловдив: Близките на загиналото семейство на протест пред ВКС

Засилиха предупрежденията: Червен код в 6 области за обилни валежи и вятър, останалата страна е в оранжево

ДБ с критики към Радев за позицията за Украйна, призова Йотова да върне данъчните промени

Ето как френските медии коментираха нападението над фенове на Левски в Марсилия

МВнР изпрати нота до Франция заради нападенията над българи в Марсилия

К адри от нападение над привърженици на „Левски“ на стадион „Велодром“ в Марсилия предизвикаха остра реакция в социалните мрежи и обществено възмущение у нас. В разпространени видеозаписи се вижда как българка е удряна с юмруци и колани по трибуните, а двама души се опитват да я защитят, като застават плътно до нея.

Майката на пострадалата жена публикува гневен пост във Facebook, в който коментира случилото се с дъщеря ѝ и останалите български привърженици, пътували до Франция, за да подкрепят отбора си.

„Варварски акт“: Остри реакции на политически лидери след нападенията над български фенове в Марсилия

Публикуваме думите ѝ без редакторска намеса:

СРАМ! ОГРОМЕН СРАМ! ДОКОГА ЩЕ ТЪРПИМ ТОВА?!

Днес в Марсилия дъщеря ми и още много привърженици на Левски са били бити по време на футболен мач!

Искам да попитам всички, които носят отговорност за сигурността: КЪДЕ БЯХТЕ?! Кой трябваше да гарантира безопасността на тези хора? Кой ще поеме отговорност за случилото се?

Тези хора не са отишли в Марсилия, за да се бият. Отишли са да подкрепят любимия си отбор! Отишли са с шалове, знамена и любов към Левски! А вместо футболни емоции са получили насилие!

Като майка съм не просто възмутена – БЯСНА СЪМ! Няма по-страшно нещо от това да разбереш, че детето ти е нападнато, докато е отишло да подкрепи отбора, който обича.

И нека никой не се опитва да оправдава насилието с футбол, провокации или фенски пристрастия! НИЩО НЕ ОПРАВДАВА ПОСЕГАТЕЛСТВОТО НАД ЧОВЕК!

Искам ясни отговори! Искам разследване! Искам виновните да понесат отговорност! Не поредното мълчание, не поредното прехвърляне на вина и не поредното замитане на случая под килима!

Футболът е страст, но животът и човешкото здраве са над всичко!

На всички пострадали пожелавам сили и бързо възстановяване. А на дъщеря ми и всички сини сърца – приберете се живи и здрави у дома!

МОЖЕТЕ ДА ПОСЕГНЕТЕ НА ХОРАТА, НО НЯМА ДА УБИЕТЕ ЛЮБОВТА ИМ КЪМ ЛЕВСКИ!

САМО ЛЕВСКИ!

Макрон увери Радев: Насилието над феновете на „Левски“ няма да остане ненаказано

Реакции у нас и нота от МВнР

По случая последваха реакции от български политици и институции. Ивайло Мирчев, Румен Радев, Илияна Йотова и Министерството на външните работи определиха насилието като недопустимо и поискаха обяснение и отговорност от френските власти.

Макрон с остър коментар за нападенията срещу феновете на „Левски“ в Марсилия

От МВнР съобщиха, че ще изпратят нота до Франция с настояване за пълно разследване на нападенията срещу български граждани в Марсилия и за подвеждане под отговорност на извършителите.