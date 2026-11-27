Н ай-могъщите престъпни фамилии в историята на киното излизат от сенките във филмите от кампанията „Легенди на подземния свят“. От 30 ноември до 6 декември, всяка вечер от 21:00 ч., KINO NOVA представя легендарни истории за мафията, за чест и власт, вярност и предателство.

Източник: KINO NOVA

Култовата класика на Франсис Форд Копола „Кръстникът“ открива тематичната седмица в понеделник (30 ноември) с историята за това как дон Вито Корлеоне (Марлон Брандо) предава престъпната си империя на най-малкия си син Майкъл (Ал Пачино). Младият наследник неусетно потъва в свят, от който се е заклел да стои далеч. На следващия ден – във вторник (1 декември) – „Кръстникът II“ разгръща сагата назад и напред във времето, преплитайки възхода на младия Вито (Робърт Де Ниро) с безмилостната битка на вече застаналия начело на фамилията Майкъл. Финалът на трилогията е в сряда (2 декември) с „Кръстникът III, Кода: Смъртта на Майкъл Корлеоне“, където десетилетия по-късно умореният от кръвопролития Майкъл се изправя срещу миналото си с копнежа да изведе фамилията на светло и да ѝ намери достоен наследник.

Източник: KINO NOVA

Кино маратонът продължава в четвъртък (3 декември) в Лос Анджелис през 50-те години на миналия век. Зад бляскавата фасада на Холивуд, градът тъне в корупция, а масово убийство в нощно кафене събира в едно разследване трима полицаи. Избухливият Бъд Уайт (Ръсел Кроу), амбициозният Ед Ексли (Гай Пиърс) и холивудският любимец Джак Винсенс (Кевин Спейси) се заемат да разплетат случая в „Поверително от Ел Ей“.

Източник: KINO NOVA

В петък (4 декември) в лентата „Имало едно време в Америка“, Робърт Де Ниро се превъплъщава в Дейвид Ааронсън. Момче от бедните квартали на Ню Йорк, което заедно с най-близкия си приятел Макс (Джеймс Уудс) си проправя път към върха на подземния свят.

Източник: KINO NOVA

Вдъхновена от действителни събития, криминалната драма „Натегач“ ще пренесе зрителите в опасния свят на нюйоркската мафия в края на ХХ век по време на знаково дело срещу боса Джон Готи-Гамбино в събота (5 декември). Лентата разказва за Томас (Винсънт Пиаца), който отчаяно се бори да стане част от италианската мафия. Заедно със своята приятелка Роуз (Патриша Аркет), той предприема дързък и рискован ход, който да преобърне хода на делото. Всичко бързо излиза извън контрол и ги изправя пред безмилостните закони на подземния свят.

Източник: KINO NOVA

Романтичната комедия „Мики Синьото око“ закрива седмицата в неделя ( 6 декември). Майкъл Фелгейт (Хю Грант) е изискан англичанин, управител на аукционна къща в Ню Йорк. Лудо влюбен в приятелката си Джина Витале (Джийн Трипълхорн), той ѝ предлага брак и е изненадан, когато тя му отказва. Майкъл не предполага, че семейството ѝ е важна част от италианската мафия и за да влезе в него, трябва да премине през много труден тест.

Източник: KINO NOVA

Не пропускайте „Легенди от подземния свят“ от 30 ноември до 6 декември всяка вечер от 21:00 ч. по KINO NOVA .