78-годишната Соня Панева е в неизвестност от 23 ноември.

В издирването участват екипи със следови кучета и дронове.

Проверяват се всички сигнали от граждани и възможни места, на които жената може да се намира.

Възможно е тя да е дезориентирана.

Полицията призовава хората, които имат информация, да подадат сигнал на телефон 112.

Следови кучета и дронове са включени в издирването на 78-годишната Соня Кузманова Панева от Сливен, която е в неизвестност от 23 ноември. Екипите работят денонощно, а към момента се проверяват всички постъпили сигнали от граждани. До момента обаче няма резултат, предаде кореспондентът на БТА в Сливен Велина Василева.

Това съобщи пред журналисти заместник-директорът на Областната дирекция на МВР - Сливен, комисар Иван Георгиев.

Извършват се претърсвания, като се проверява всяка информация за възможното местонахождение на жената, посочи комисар Георгиев. По думите му е създадена добра организация и издирвателните действия продължават.

Близките на Соня Панева нямат връзка с нея от 23 ноември. Жената живее сама в Сливен, но е напуснала дома си. От полицията посочиха, че е възможно тя да е дезориентирана.

Близките ѝ я посещавали всеки ден, но на 23 ноември не я открили в жилището ѝ.

Издирваната е на видима възраст между 75 и 80 години, с права, дълга и прошарена коса.

От МВР призовават всеки, който има информация за местонахождението на Соня Кузманова Панева, да подаде сигнал на телефон 112 или в най-близкото районно управление на полицията.

Всяка информация, дори да изглежда незначителна, може да помогне за установяването на местонахождението на жената.