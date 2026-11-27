Решават дали да оставят в ареста още двама за блудство с момичета в София

П ореден случай на агресия между деца в Пловдив – тийнейджъри на 15 и 16 години се сбиха посред бял ден до заведение за бързо хранене в непосредствена близост до Професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев” и Търговската гимназия в града. По данни от полицията задържаните за 24 часа по случая петима ученици вече са освободени и нито един от тях няма повдигнато обвинение, съобщи NOVA.

Боят е заснет от охранителни камери. На записите се вижда как една група ученици се доближава до друга, разменят си словесни закани и малко след това започва размяна на удари. Едно от момчетата е повалено на земята и ритано, а жена от близък търговски обект се опитва да разтърве двете групи.

Според очевидци в сбиването са участвали общо 11 младежи, а нападателите са били с маски и качулки. По информация едната група ученици е от гимназията по дървообработване, а другата – от Механотехникума в града.

От полицията съобщиха, че задържаните петима непълнолетни са на 15 и 16 години и при конфликта няма сериозно пострадали. По данни на органите на реда поводът е предишна вражда между двама от членовете на групите, като няма данни сблъсъкът да е провокиран от футболни пристрастия.

Най-парадоксалното според очевидци е, че докато непълнолетните са се биели, съвсем наблизо – на метри от мястото – е имало два полицейски патрула заради станала катастрофа по същото време.

Разказът на очевидката

Говори свидетелят Зорница Панайотова от близкото заведение за бързо хранене, която се е опитала да предотврати сбиването.

„Бяхме в голямо междучасие, децата бяха навън да си хапнат. Група от пет младежи с качулки и с маски на футболен отбор „Ботев” дойдоха и започнаха да се заяждат с моите клиенти. Моите клиенти съвсем кротко и нормално си стояха, чакаха си храната. Тези започнаха да се перят”, разказа тя.

„Подвикнах им от прозореца – момчета, вървете си, не искам проблеми, защото ги видях, че с маски са дошли да се заяждат и да правят проблеми. Те не си тръгнаха. Аз излязох, помолих ги, подкарах ги към ъгъла. Стигнаха до това завойче, но единият от тях нападна някой от децата, които бяха тук, и се сбиха. Всичко стана много бързо”, сподели Панайотова.

По думите ѝ нападателите съборили едно от момчетата на земята. „Ритаха го, блъскаха го. Едната скула му удариха, окото му се зачерви, посиня. И избягаха след това”, каза свидетелката и уточни, че други възрастни не са се опитали да се намесят.

„Побойниците избягаха, другите деца останаха тука. Това момченце, което го ритаха, влезе да се наплиска с вода. Питах го как е, казах му да отиде при медицинската сестра от училище и това беше”, допълни тя.

„Мисля, че се познават. Те са в някакви групички сега – тийнейджърски, но нищо повече не знам. Не стана ясно защо, никой не се е обяснявал, никой не казва защо – просто си дойдоха да се сбият”, отговори Панайотова на въпрос дали пострадалото момче е познавало нападателите си и каква е била причината. Според нея клиентите ѝ са спокойни деца, които не са проявявали агресия, а просто са се защитили.