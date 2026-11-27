Благомир Коцев определи решението на ОИК за прекратяване на мандата му като предварително организирана акция.

Административният съд спря предварителното изпълнение на решението за отстраняването му.

По думите на кмета процедурата е била задействана въз основа на сигнал отпреди година с неизвестен автор.

Коцев твърди, че месеци наред върху него и общинската администрация е оказван натиск.

Той обвини бизнес групи с представители в Общинския съвет, че имат интерес да поставят свой човек начело на града.

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Ден след като Административният съд спря предварителното изпълнение на решението за прекратяване на кметския му мандат, Благомир Коцев определи действията на Общинската избирателна комисия (ОИК) като предварително организирана акция за отстраняването му.

На брифинг Коцев благодари на съда, че е защитил демократичния принцип и правото на гражданите да избират своите представители.

Източник: БГНЕС

Кметът постави под съмнение и основанията, на които ОИК е взела решението си. По думите му то е било базирано на сигнал отпреди година, чийто автор не е известен, а не на сигнала, послужил като формален повод за започване на процедурата.

Коцев определи случилото се като опит да бъде отстранен бързо и без възможност за реакция от негова страна и от страна на общинската администрация.

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„Всичко това беше направено с цел да бъда отстранен бързо и неочаквано. В момент, в който нито аз, нито администрацията, нито хората отвън можехме да реагираме. Те просто се събудиха с новината, че кметът е отстранен с мотива, че не е ходил на работа преди година, когато е бил задържан в ареста“, обясни той.

Коцев твърди, че е бил подложен на натиск

Благомир Коцев заяви, че месеци наред върху него и общинската администрация е бил оказван натиск с цел да се блокира работата на местната власт и да се подготви отстраняването му от поста.

По думите му служители в общината са били убеждавани, че скоро ще има нов кмет и трябва да се подготвят за промяна в управлението.

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Източник: БГНЕС

Коцев твърди, че зад натиска стоят бизнес групи с представители в Общинския съвет, които имали интерес да поставят свой човек начело на Варна. Той направи и твърдения за намеса на хора, свързани с тези групи, в работата на общинската администрация, но не посочи конкретни имена.

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„Цялата тази ситуация, която се разигра в ОИК, не е нещо, което е станало спонтанно. Това е отдавна организирано мероприятие, което върви от месеци. Хората говориха, в администрацията знаеха, всички бяха деморализирани. Целта беше кметът да е винаги под един постоянен страх“, добави той.