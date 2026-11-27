Швеция извика руския посланик заради нарушаването на полското въздушно пространство от руски ракети.

Стокхолм осъди и предполагаем заговор за убийството на украински рапър с американско гражданство в Дания.

Копенхаген обвини Москва, че е планирала покушението, и поиска експулсирането на руския военен аташе.

Шведската външна министърка заяви, че опитите на Русия да раздели Европа и да отслаби подкрепата за Украйна няма да успеят.

Шведското външно министерство съобщи, че руският посланик е бил извикан на 26 ноември, за да му бъде връчена позицията на Стокхолм във връзка с нарушаването на полското въздушно пространство на 20 ноември. В изявлението се посочва, че Швеция осъжда и плановете за убийството на украинско-американски гражданин на датска територия, за които Копенхаген обвини Москва.

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„Посланикът е извикан, за да му бъде предадена позицията на Швеция срещу нарушаването на полското въздушно пространство в петък, 20 ноември“, се казва в изявление на шведското Министерство на външните работи.

На 20 ноември три руски крилати ракети са навлезли в полското въздушно пространство и са паднали на територията на страната, в близост до границата с Украйна. Полските власти съобщиха, че при инцидента няма пострадали. По-късно прокуратурата идентифицира отломките като части от три ракети Х-101, произведени в Русия.

Москва привика шведския посланик

Шведското външно министерство осъди и предполагаемия план за убийството на украински рапър с американско гражданство в Дания. На 20 ноември датските власти обвиниха Русия, че нейни разузнавателни служби са организирали покушението срещу музиканта, известен с псевдонима Kyivstoner. Според разследващите нападението е трябвало да бъде извършено през септември, по време на концерт северно от Копенхаген.

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Датската полиция е задържала трима мъже с връзки с престъпния свят малко преди концерта. В автомобила им били открити огнестрелни оръжия и ножове. Двама от задържаните са разследвани за опит за убийство и подпомагане на чужда разузнавателна служба. Концертът бил отменен.

В отговор на случая Копенхаген извика руския посланик и обяви, че руският военен аташе трябва да напусне страната в срок от седем дни. Руското посолство отхвърли обвиненията и заяви, че Дания не е представила доказателства за участието на Москва.

„Швеция оказва пълна подкрепа на своите съюзници Полша и Дания. Опитите на Русия да раздели Европа и да подкопае подкрепата за Украйна са обречени на провал“, заяви шведската министърка на външните работи Мария Малмер Стенергард, цитирана в изявлението.

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„Продължаваме да подкрепяме Украйна, която е наш основен приоритет във външната политика“, добави тя.

Двата случая се развиват на фона на продължаващата война на Русия срещу Украйна и на засиленото напрежение между Москва и европейските държави от НАТО. Нарушаването на полското въздушно пространство постави въпроса за сигурността на източния фланг на Алианса, а обвиненията на Дания за предполагаем заговор за убийство разшириха дипломатическото напрежение и към сферата на вътрешната сигурност.