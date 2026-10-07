ЦИК: Ремонтът на машините за гласуване върви по график

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Р емонтът на машините за гласуване върви по график. 2000 машини вече са в пълна изправност, съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова.

Предстои довереното изграждане на хешкода от изходния код на системния приложен софтуер, който ще бъде инсталиран на машините. Хешкодът ще бъде публичен и ще се изписва върху контролните разписки от машинното гласуване.

ЦИК: Проверката на машините за изборите започна, бюлетината с кандидатите ще е готова тази седмица

Машините, които ще бъдат използвани в секциите извън страната, ще бъдат транспортирани чрез дипломатическо карго. Те ще се взимат от склада за съхранение и ще бъдат предавани на представители на Министерството на външните работи, които ще организират доставката им до съответните дипломатически и консулски представителства. Всяко устройство ще бъде транспортирано в пломбиран транспортен куфар, а предаването ще се извършва с приемо-предавателен протокол, в който ще бъдат посочени номерата на секцията, машината и пломбата.

Близо 40 000 българи в чужбина са подали заявления за гласуване на предстоящите президентски избори. На 8 октомври ще се проведат консултациите с парламентарно представените партии за разпределението на представителите в секционните избирателни комисии извън страната, а до 12 октомври ЦИК трябва да назначи тези комисии.

До 10 октомври избирателите с трайни увреждания могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия. За разкриването на такава секция трябва да са подадени най-малко 10 заявления.

ЦИК съобщи и за решение по сигнал на Съвета за електронни медии (СЕМ) за нарушение на правилата за предизборната кампания от кандидата за вицепрезидент Атанас Стефанов. По думите на Балова-Цветкова ЦИК е установила нарушение на Изборния кодекс и му е наложена административна глоба.

Междувременно мобилното приложение „Избори 360 градуса“ вече е достъпно за Android и Apple устройства. То събира на едно място информация за изборния процес, електронни услуги и практически инструменти и е разделено на две части – за избиратели и за членовете на секционните избирателни комисии.

Избирателите могат да използват интерактивна карта на секциите, да видят пълния списък на кандидатите за президент и вицепрезидент, да се запознаят със симулатор за машинно гласуване и да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес. Срокът за това е 10 октомври.

В частта за СИК скоро ще бъдат публикувани електронни версии на протоколите за машинно и хартиено гласуване, чрез които членовете на комисиите ще могат предварително да проверят контролите при попълването им.

При какви условия ще се генерират хеш кодовете за машинното гласуване

Днес Балова-Цветкова демонстрира и начина на гласуване с машина. Избирателят прави избора си на сензорния екран, след което машината отпечатва контролна разписка, която се поставя в специална кутия. „Разписката вече е контролна, тя няма статут на бюлетина“, каза говорителят.

При проблем с отпечатването на разписката гласът на избирателя се записва в паметта на машината и се отчита при изготвянето на протокола в края на изборния ден. Повторно гласуване не се допуска, тъй като това би довело до несъответствие между броя на гласувалите и отчетените гласове.

При машинно гласуване в края на изборния ден се отпечатва отчетът от машината, който съдържа официалния резултат. Контролните разписки се прилагат към протокола с цел контрол и прозрачност на процеса.

Балова-Цветкова напомни и че до 14 октомври ЦИК ще се срещне с всички 31 районни комисии. Проведените досега срещи са в София-град, София област, Пазарджик, Пловдив-град и Пловдив област, а днес представители на ЦИК са в Габрово, Велико Търново, Стара Загора, Сливен и Ямбол. Целта е по-добра комуникация, координация и практическа подготовка за изборния ден.

„За нас е много важна обратната връзка, която получаваме от хората на терен от районните избирателни комисии“, заяви говорителят на ЦИК. Тя посочи, че въпросите и препоръките от срещите ще бъдат включени в методическите указания за изборите.