ЦИК въвежда контролно ръчно броене на разписките за президентския вот

С екционните избирателни комисии (СИК) ще извършат контролно ръчно преброяване на машинните разписки с цел пълна прозрачност и възможност за съпоставка на данните. Това обясни пред БНР говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова-Цветкова.

Данните от това контролно преброяване ще бъдат вписани в протокол, който ще се сканира заедно с хартиения протокол в изчислителните пунктове на Районните избирателни комисии (РИК). По този начин ще се извърши засичане на резултатите, но официалният резултат от вота ще се отчита стриктно от протокола на машината.

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Балова изтъкна, че машинният отчет позволява по-бърза и точно обработка на резултатите, като контролното броено цели да избегне евентуални грешки от умора сред членовете на комисиите. За повишаване на ефективността ЦИК планира присъствени обучения на терен за РИК и СИК. При евентуална техническа повреда на машина, ако проблемът не се отстрани от техник за няколко минути, гласуването в секцията ще преминава към хартиени бюлетини.

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По отношение членовете на секционните избирателни комисии Балова коментира, че председателят ще получи 185 евро, а членовете - 160 евро. При изряден протокол има 15 евро бонус за всеки от комисията.

Във връзка с кампанията, СЕМ ще осъществява строг мониторинг над медийните доставчици. За разходването на медийните пакети (на стойност около 21 хиляди евро за партии без субсидия и инициативни комитети) ЦИК е създала нов публичен регистър. Информацията за сумите, кандидатите и медийните формати ще се актуализира на уебсайта на комисията всеки вторник.