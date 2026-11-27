Решават дали да оставят в ареста още двама за блудство с момичета в София

Д исциплинарни производства са образувани срещу служителите, пряко отговорни за неправомерното освобождаване на 19-годишния Красимир Пантов от ареста. Случаят доведе и до отстраняването на началника на Централния софийски затвор Светослав Пенов, съобщи NOVA.

До предприемането на мерките се стигна след проверка, разпоредена от министъра на правосъдието вследствие на излъчването на разследването. Пантов е един от тримата подсъдими за поредица от жестоки нападения над граждани в София. В рамките на няколко месеца около 20 души са станали жертва на агресия в заведения и по улиците на столицата.

Въпреки че спрямо 19-годишния младеж е имало действаща мярка „задържане под стража“, той се оказал на свобода. За пропуска станало ясно по време на съдебно заседание, на което Пантов пристигнал сам, без охрана и конвой. Пред магистратите той обяснил, че е бил освободен по погрешка. Младежът бил задържан в съдебната зала и върнат зад решетките.

Към момента на излъчването на разследването от Софийската районна прокуратура не разполагаха с информация колко време подсъдимият е бил на свобода и как се е стигнало до освобождаването му.

Освен Красимир Пантов подсъдими по делото са неговият 22-годишен брат Цветан Пантов и 28-годишният Мирослав Цаков. И тримата са с криминални досиета, а двама от тях са осъждани. Сред случаите, документирани в разследването на NOVA, са нападение над клиенти на заведение за бързо хранене на столичната улица „Георги С. Раковски“ през ноември 2025 г., при което пострадаха 10 души, както и побои в нощен бар и в района на НДК в края на февруари 2026 г.

Според прокуратурата става въпрос за целенасочена и непровокирана агресия срещу непознати хора. Срещу тримата са повдигнати общо 14 обвинения.

Част от пострадалите изразиха опасения, че подсъдимите отново могат да се окажат на свобода, тъй като защитата им е проявила желание за сключване на споразумение с прокуратурата. От държавното обвинение уточниха, че до такова не се е стигнало на досъдебната фаза. След разследването и последвалите кадрови и дисциплинарни мерки остава въпросът как подсъдим с действаща мярка за постоянно задържане е бил допуснат да напусне затвора и колко време е прекарал на свобода.