ЦИК в пълна готовност: Следи изборния процес в очакване на сигнали и жалби

Вотът зад граница: Опашки пред секциите в Истанбул

Избори зад граница: По-малко секции в Турция; в Гърция и Сърбия броят им е увеличен

Как започна изборният ден в страната

Осми предсрочен вот: България гласува на парламентарни избори

Проучване на "Тренд": Пет партии с представителство в следващото НС, три са на ръба
Гюров: Високата избирателна активност е по-силна от всички криминални схеми

ЦИК организира Ден на отворени врати за най-младите избиратели

В сички секции в страната са отворени, съобщи Централната избирателна комисия на онлайн заседание. Няма сигнали за отсъствие на членове на секционните избирателни комисии (СИК), освен единични случаи, за които районните избирателни комисии (РИК) са предприели действия, казаха от ЦИК.

У нас хората гласуват в над 12 000 секции, като в повече от 9000 може да се гласува и с машина.

От ЦИК припомнят, че е важно машините да бъдат включени в електрическата мрежа и че в ситуация на изчерпана батерия и невключена в мрежата машина, не може да се изисква преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини.

"Само когато има някаква причина, поради която машината не работи и техникът на "Сиела" не може да я отстрани, тогава Районната избирателна комисия въз основа на изпратени от секционната избирателна комисия документи, в които е описано каква е причината, ще вземе решение да се преустанови машинното гласуване и продължава гласуването в тази секция с хартиени бюлетини", заяви Росица Матева.

На сайта на ЦИК хората могат да намерят интерактивна карта с адресите на избирателните секции у нас и в чужбина, както и телефонни номера, на които могат да се подават сигнали за нередности в изборния ден.

По отношение на машинното гласуване в една секция в 25-и Многомандатен изборен район (МИР) - София, една машина за гласуване не е стартирала, казаха от ЦИК. В РИК 11 - Ловеч, е счупено капачето на отделението за флаш памет и поради невъзможността за гарантиране на неприкосновеността на флаш паметите от ЦИК взеха решение за преустановяване на машинното гласуване в секцията.

Според информация, публикувана във вътрешната мрежа на ЦИК, в РИК във Варна има грешка в датата, с която е стартирана машината, казаха от ЦИК. В РИК във Видин, е пратена преписка относно машина, която е стартирала с разлика един час от времето, като от ЦИК съобщиха, че е направена своевременна справка със "Сиела норма" и техниците отстраняват тази неточност. В секция на територията на РИК - Благоевград, на екрана на машината също е излязла дата, която не съответства на днешната.

Работният ден в Централната избирателна комисия се очертава да бъде продължителен. Най-голямото натоварване се очаква тази вечер и през следващите дни, когато в комисията ще постъпят и ще бъдат проверявани всички изборни книжа от страната. Междувременно ЦИК следи хода на изборния процес и приема сигнали и жалби.

Избирателните секции в чужбина не формират самостоятелен избирателен район, поради което резултатите и информацията от тях постъпват директно в ЦИК. През деня ще се наблюдава дали ще има струпвания, забавяния или образуване на опашки пред секциите – както заради очакваната по-висока активност, така и заради по-малкия брой разкрити секции в държавите извън Европейския съюз.

Източник: БГНЕС, БТА/Йоана Новакова    
biss.bg
dogsandcats.bg
12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg

10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

dogsandcats.bg
Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

Томина неделя е, не лишавайте близките си от внимание и любов

Edna.bg

Дневен хороскоп за 19 април, неделя

Edna.bg

Пламен Андреев завършил дебюта си за Лех със сериозен проблем

Gong.bg

Сензация: Моуриньо се завръща в Реал Мадрид

Gong.bg

Nova.bg

Nova.bg