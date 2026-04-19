ЦИК в пълна готовност: Следи изборния процес в очакване на сигнали и жалби

В сички секции в страната са отворени, съобщи Централната избирателна комисия на онлайн заседание. Няма сигнали за отсъствие на членове на секционните избирателни комисии (СИК), освен единични случаи, за които районните избирателни комисии (РИК) са предприели действия, казаха от ЦИК.

Осми предсрочен вот: България гласува на парламентарни избори

У нас хората гласуват в над 12 000 секции, като в повече от 9000 може да се гласува и с машина.

От ЦИК припомнят, че е важно машините да бъдат включени в електрическата мрежа и че в ситуация на изчерпана батерия и невключена в мрежата машина, не може да се изисква преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини.

"Само когато има някаква причина, поради която машината не работи и техникът на "Сиела" не може да я отстрани, тогава Районната избирателна комисия въз основа на изпратени от секционната избирателна комисия документи, в които е описано каква е причината, ще вземе решение да се преустанови машинното гласуване и продължава гласуването в тази секция с хартиени бюлетини", заяви Росица Матева.

На сайта на ЦИК хората могат да намерят интерактивна карта с адресите на избирателните секции у нас и в чужбина, както и телефонни номера, на които могат да се подават сигнали за нередности в изборния ден.

По отношение на машинното гласуване в една секция в 25-и Многомандатен изборен район (МИР) - София, една машина за гласуване не е стартирала, казаха от ЦИК. В РИК 11 - Ловеч, е счупено капачето на отделението за флаш памет и поради невъзможността за гарантиране на неприкосновеността на флаш паметите от ЦИК взеха решение за преустановяване на машинното гласуване в секцията.

Според информация, публикувана във вътрешната мрежа на ЦИК, в РИК във Варна има грешка в датата, с която е стартирана машината, казаха от ЦИК. В РИК във Видин, е пратена преписка относно машина, която е стартирала с разлика един час от времето, като от ЦИК съобщиха, че е направена своевременна справка със "Сиела норма" и техниците отстраняват тази неточност. В секция на територията на РИК - Благоевград, на екрана на машината също е излязла дата, която не съответства на днешната.

Работният ден в Централната избирателна комисия се очертава да бъде продължителен. Най-голямото натоварване се очаква тази вечер и през следващите дни, когато в комисията ще постъпят и ще бъдат проверявани всички изборни книжа от страната. Междувременно ЦИК следи хода на изборния процес и приема сигнали и жалби.

Избирателните секции в чужбина не формират самостоятелен избирателен район, поради което резултатите и информацията от тях постъпват директно в ЦИК. През деня ще се наблюдава дали ще има струпвания, забавяния или образуване на опашки пред секциите – както заради очакваната по-висока активност, така и заради по-малкия брой разкрити секции в държавите извън Европейския съюз.