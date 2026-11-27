19-годишен леопард с наднормено тегло в Китай, който се превърна в неочаквана интернет звезда и любимец на движението за боди позитивизъм, официално беше обявен за „твърде стар“, за да спазва диета, пише The Post.

От години закръглената голяма котка, носеща името Пан Баобао, привлича тълпи от посетители в зоопарка в град Пандъхуа в югозападната китайска провинция Съчуан.

Пухкавата фигура на леопарда го превърна в хит в социалните мрежи – най-вече заради поразителната му прилика с полицай Клоухаузър, добродушния закръглен гепард от анимационния хит на „Дисни“ „Зоотрополис“.

От строг режим до повече пространство и крехко месо

През 2024 г. леопардът беше поставен на строга програма за отслабване, за да се ограничи по-закръгленото му коремче. След консултация с ветеринарни експерти обаче ръководството на зоопарка прекрати нискокалоричната диета и премести Пан Баобао в по-голямо заграждение, където да може да се разхожда и разтяга свободно.

„Не че не контролираме храненето му, но той остарява и не бива да губи тегло. Животните всъщност са като хората – с напредването на възрастта кожата им се отпуска. На този етап най-важното е да поддържаме състоянието му и да гарантираме здравето му“, обясни говорителят на зоопарка Джан Сунгвен пред CNN.

В момента възрастният леопард получава по около половин килограм телешко месо на ден, допълнено с пилешко, за да си набавя всички необходими хранителни вещества.

„Важното е да е в добро настроение“

Макар някои посетители да коментират, че талията на Пан Баобао продължава да изглежда внушителна, от зоопарка уверяват, че теглото му остава стабилно, а последният ветеринарен преглед е показал, че е в отлично за възрастта си здраве.

Преди време паркът стана обект на критики в мрежата, след като потребители го обвиниха, че умишлено прехранва животните, за да създаде своя вирусна сензация по подобие на прочутото бебе хипопотам Му Денг. Сега обаче гледачите са категорични, че целта им не е по-слаба фигура, а спокойни, комфортни и активни старини за 19-годишния любимец.