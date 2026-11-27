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С лужителите и гражданите в сградата на община Варна бяха спешно евакуирани тази сутрин след сигнал за поставено взривно устройство. Злоумишленото обаждане е получено непосредствено преди насрочения за днес брифинг на кмета Благомир Коцев, предаде кореспондентът на БГНЕС от морската столица.

В четвъртък Административният съд във Варна спря предварителното изпълнение на решението на Общинската избирателна комисия (ОИК), с което отстрани предсрочно Коцев от длъжност. Това позволява на Коцев да остане на поста си до окончателното приключване на съдебния спор.

След днешния сигнал на място веднага са изпратени екипи на полицията и пожарната. Районът около кметството е отцепен, а специализирани органи извършват обстойна проверка на сградата за съмнителни пакети.

Работата на администрацията е временно преустановена.

Очаква се по-късно от МВР да дадат официална информация по случая и да стане ясно кога общината ще възобнови приема на граждани.