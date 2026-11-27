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„Бясна съм! Къде бяхте?!“: Майка на пострадала българка в Марсилия реагира остро след побоя над фенове на „Левски“

България ще изпрати официална нота до Франция с искане за разследване на нападението над български фенове на „Левски“ в Марсилия, при което са ранени 11 души.

Български политици осъдиха насилието и настояха за санкции срещу „Олимпик Марсилия“, а френският президент Еманюел Макрон увери, че виновните няма да останат ненаказани.

Според френски медии сблъсъците започнали преди мача, след като фенове на Марсилия се насочили към българската публика; съобщава се и за провокации от отделни български привърженици.

Макрон увери Радев: Насилието над феновете на „Левски“ няма да остане ненаказано

Фенове на "Марсилия" нападнаха привърженици на "Левски" във Франция, има ранени българи (СНИМКИ)

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Остри реакции последваха у нас със серия от публикации в социалните мрежи. Страната ни ще изпрати официална нота до Франция с настояване за разследване на случая. Това съобщиха от външното ни министерство, като категорично осъдиха нападенията срещу български граждани в Марсилия, предава NOVA.

„Категорично осъждам посегателството срещу български футболни привърженици в Марсилия. Подобна агресия е абсолютно недопустима”, написа в официалния си Facebook профил председателят на Народното събрание Михаела Доцова по повод сблъсъците на футболния мач между „Олимпик” (Марсилия) и „Левски”. „Спортът трябва да обединява, да носи радост и позитивни емоции на хората, а не да бъде повод за агресия, омраза и насилие”, заяви тя. „Настояваме френските власти да изяснят всички обстоятелства около нападението. Солидарни сме с пострадалите и семействата им”, каза още Доцова.

Късно снощи премиерът Румен Радев заяви, че е разговарял с френския президент Еманюел Макрон, като допълни, че агресията и насилието нямат място в цивилизована Европа.

Президентът Илияна Йотова определи кадрите от Марсилия като потресаващи и нарече случилото се недопустимо.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също реагира остро на нападенията и заяви, че е възмутен от кадрите с насилието.

Пред журналисти в Народното събрание той настоя за изключване на „Олимпик Марсилия” от европейските клубни турнири, анулиране на срещата с „Левски” и присъждане на служебна победа на българския отбор. Той определи случилото се като варварски акт и приветства това, че в парламента се подготвя обща декларация по случая.

Борисов разкритикува реакцията на премиера Румен Радев и отправените от него благодарности към френския президент Еманюел Макрон. Според лидера на ГЕРБ отговорност за случилото се носят френската полиция, местните власти в Марсилия и футболният клуб. Той посочи, че е разговарял с хора, станали непосредствени свидетели на нападението, и е получил снимки на пострадалите български привърженици.

„Варварски акт. Въобще не трябваше да излизат футболистите да играят на този стадион пред тази публика. Те не заслужаваха да гледат Левски. И тук реакцията на УЕФА трябва да бъде брутална, ако искат това утре да не се случи”, заяви Борисов. Той припомни наложени в миналото санкции на българския клуб и настоя за прилагането на еднакви стандарти при наказанията.

„Никаква благодарност за медицинската помощ. На улиците са ставали инциденти, но това става вътре в стадиона. Възмутително е да благодариш за това, което се е случило”, допълни лидерът на ГЕРБ. По думите му подготвяната декларация на Народното събрание трябва да съдържа категорично осъждане на нападението.

От „Да, България” настояха българските държавни институции, посолството и консулските служби във Франция да реагират незабавно.

Реакция дойде и от Франция. В изявление на Елисейския дворец се посочва, че Макрон осъжда по най-категоричен начин актовете на насилие срещу български фенове на „Левски”. Френският президент е уверил българския премиер, че „тези действия няма да останат ненаказани”.

Les autorités françaises et bulgares se sont indignées après les violents affrontements qui ont éclaté jeudi entre des supporters de l'OM et du Levski Sofia au Vélodrome, juste avant le coup d'envoi du match de Ligue Europa remporté jeudi par Marseille (1-0). https://t.co/oV4hDVTIE9 — L'Équipe (@lequipe) November 27, 2026

Според данни от петък сутринта единадесет души, всички българи, са били ранени при сблъсъците на мача от Лига Европа между Олимпик Марсилия и Левски, пишат медиите във Франция.

Около десет минути преди началото на мача, насрочено за 19:45 часа няколко десетки фенове на ОМ напуснаха "Вираж Сюд" и се насочиха към трибуна "Жан Буен" – една от страничните трибуни на стадион "Велодром". Тогава се предизвика движение на тълпата, като изглеждаше, че марсилците преследват група български фенове. Те се присъединиха към сектор "Паркаж", където бяха разположени около 500 фенове на Левски. Ситуацията се изостри с хвърляне на предмети и димни бомби между двете групи, като малката група български фенове се оказа заклещена между феновете от Марсилия и стената на сектор "Паркаж".

Според вестник "Екип" тази малка група българи, преследвана от членовете на "Вираж Сюд", е била представена като членове на делегацията на клуба, които са заемали места извън сектор "Паркаж". Те не са се притеснили да правят провокации, което е предизвикало реакцията на феновете на ОМ. Един български фен, намиращ се в сектора "Паркаж", е бил заснет1 докато прави нацистки поздрав. Малко след началото на мача десетки фенове на ОМ се върнаха във "Вираж Сюд". След това секторът за българските фенове остана под наблюдението на значителен кордон от полицаи от специалните служби, като се наблюдаваха още няколко епизода на напрежение между феновете от двете страни.