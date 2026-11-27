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ВКС разглежда делото на трета инстанция.

Шофьорът на тежкотоварния автомобил получи 10 години затвор на първите две инстанции.

При катастрофата загинаха родителите и 14-годишната сестра на оцеляло 7-годишно момиче.

Близките настояват за по-тежко наказание заради тежките последици и предишните нарушения на водача.​

Година след тежката катастрофа на Околовръстното шосе в Пловдив, при която загинаха трима членове на едно семейство, техни близки излязоха на протест пред Съдебната палата. Те настояват за справедливо наказание за шофьора на тежкотоварния автомобил, причинил сблъсъка.

Днес Върховният касационен съд (ВКС) разглежда делото на трета инстанция. На първите две инстанции водачът получи присъда от 10 години лишаване от свобода.

При катастрофата загинаха родителите на 7-годишната Михаела и нейната 14-годишна сестра Теодора. Момичето оцеля, но получи тежки травми, които застрашавали живота му. След трагедията то остана кръгъл сирак.

На протеста пред съда се събраха близки на загиналите, адвокатът по делото Илия Тодоров, Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи и представители на сдружението „Ангели на пътя“. Участниците носеха плакати с надписи „Справедливост на пътя, справедливост в съда!“ и „Нека спрем войната по пътищата!“, предаде NOVA.

Адвокат Илия Тодоров обясни, че семейството не приема наложеното наказание и настоява ВКС да го промени.

„На първа и втора инстанция подсъдимият получи предвидения от закона минимум от 15 години, които бяха редуцирани на 10 – намалени с една трета, тъй като делото се гледаше по съкратения ред. Считаме, че не е справедливо той да получава минималната възможна присъда поради няколко причини“, заяви Тодоров.

По думите му сред тях са смъртта на тримата членове на семейството и тежките травми на 7-годишното дете, което е останало без родители и сестра.

Адвокатът посочи и предишните нарушения на водача. Според него за краткия си професионален стаж шофьорът е бил санкциониран около 30 пъти, като много от нарушенията са били за превишена скорост.

„Подсъдимият е със скандално поведение на пътя. Той за краткия си стаж от едва няколко години – и то като професионален шофьор – е залавян около 30 пъти с нарушения, много от тях с превишена скорост. По време на самата катастрофа също е управлявал с превишена скорост, като ТИР-ът е навлязъл в насрещното с 90 км/ч при позволени 60“, подчерта Тодоров.

Той уточни, че присъдата се обжалва единствено от близките на загиналите, тъй като прокуратурата не е протестирала съдебните решения.

„Нашите искания са за максималната възможна присъда. Считаме, че ако в този случай се дава минималната присъда, то какво трябва да се случи, за да се получи по-висока“, попита адвокатът.

Бабата на оцелялото момиче призова за най-строги санкции за водачите, които нарушават правилата и причиняват тежки катастрофи.

„Всички по пътищата, които шофират с висока скорост, трябва да бъдат наказани. Крайно време е да се спре войната по пътищата и да бъдат санкционирани водачите, които причиняват смърт, по най-строгите правила на закона“, каза тя.

Жената изрази надежда, че съдът ще разгледа исканията на близките и ще вземе предвид последиците от трагедията за оцелялото дете и семейството.

„Надяваме се, че това нещо ще се разгледа днес и някой да се замисли как минават дните ни след загубата на нашите деца, как преживяваме с Михаела, как я утешаваме“, допълни тя.

Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи определи досегашното наказание като „обидно ниска присъда“ за отнетите три човешки живота.

„Щом има тук толкова хора - тук са нашите партньори от „Ангели на пътя“ - значи войната по пътищата продължава, нищо не се е променило, никой не си е взел бележка“, заяви той.