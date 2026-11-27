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Между 200 и 300 привърженици на „Олимпик“ (Марсилия) са участвали в нападението срещу българските фенове на стадион „Велодром“, по разкази на специалните пратеници на NOVA.

Атаката е започнала 8-10 минути преди началото на мача и е продължила до първите минути на срещата.

Линейката, транспортирала най-тежко пострадалия българин, е пристигнала със закъснение от над 40 минути според журналистите.

Стюардите са напуснали позициите си, а полицията се е намесила около 20 минути след началото на нападението.

По информация на пратениците на NOVA все още няма задържани за атаката.

Тодор Батков определи случилото се като организирано нападение и призова УЕФА да се намеси.

Нови подробности за нападението срещу привърженици на „Левски“ на стадион „Велодром“ в Марсилия разказаха специалните пратеници на NOVA Ясен Деянов и Кирил Памуклийски в ефира на „Здравей, България“. По думите им атаката е била организирана, медицинската помощ е закъсняла, а действията на охраната и полицията повдигат въпроси за сигурността на българските фенове.

Източник: EPA/БГНЕС

Според разказите на двамата журналисти между 200 и 300 привърженици на „Олимпик“ са предприели нападението около 8-10 минути преди началото на двубоя. То е продължило до втората или третата минута на срещата.

Нападателите са използвали дървени и метални пръти, железни тръби, бухалки, колани, бомбички и сигнални ракети. По разкази на очевидци е имало и ножове. Един от нападателите е използвал пожарогасител, с който първоначално е пръскал по българските привърженици, а след това е нанасял удари.

„Сякаш не сблъсъци, а по-скоро побой“, коментира Ясен Деянов. Той описа случилото се като системно организирана атака, при която нападателите са действали едновременно и са се оттеглили след няколко минути.

Източник: EPA/БГНЕС

Журналистът разказа за мъж, паднал от горното ниво на трибуните върху бетонната настилка, след като бил удрян и блъскан. По думите му човекът е паднал от височина около 10 метра, но за щастие е добре. Деянов е видял и кадри, на които мъж и жена, прегърнали се, са удряни с колани и тръби.

Сред потърпевшите в основния сектор са били около 20-30 души, а по оценка на журналистите броят им може да достига 40. Става дума предимно за хора на средна възраст, жени и деца, част от официалната делегация на „Левски“ и привърженици с билети за по-високите категории.

При опитите си да се спасят те са се оказали притиснати между нападателите и сектора с българските фенове, които са се опитвали да им помогнат да се измъкнат.

Ясен Деянов посочи още, че под претекст за гарантиране на сигурността броят на билетите за гостуващите привърженици е бил намален с 85% – от близо 3500 на около 500.

Източник: EPA/БГНЕС

Над 40 минути забавяне на линейката и липса на охрана

Кирил Памуклийски потвърди, че един от най-тежко пострадалите българи е получил черепно-мозъчна травма и остава в болница. По думите му става въпрос за член на делегацията, пътувал с чартъра на отбора.

Журналистът съобщи за сериозно забавяне на медицинската помощ на стадиона. Линейката, която е трябвало да транспортира най-тежко ранения привърженик до болницата, е закъсняла с повече от 40 минути. През това време мъжът е бил в тежко състояние и е лежал на носилка в коридорите на стадиона.

Памуклийски обърна внимание и на липсата на адекватна охрана в секторите. По разкази на пострадали фенове стюардите, които първоначално са били на позициите си, са изчезнали, когато нападателите са се насочили към българите.

Според двамата пратеници полицията е влязла на стадиона около 20 минути след началото на нападението. Униформените, които са се намирали в гостуващия сектор, не са преминали към другата страна, за да спрат атаката.

Източник: EPA/БГНЕС

Памуклийски постави въпроса и как нападателите са успели да се придвижат толкова бързо от единия сектор към другия. Според него това не би било възможно без отваряне на разделителните врати.

Той разказа още, че след нападението част от привържениците на „Олимпик“ са били посрещнати с поздравления и прегръдки от други фенове на френския клуб, след като се върнали в своя сектор.

По информация на Ясен Деянов към момента на разговора все още няма задържани за нападението. Журналистът отбеляза и че във френските медии, както и в позицията на „Олимпик“, случилото се е описвано като „сблъсъци“.

Нападения срещу българи и преди мача

По информация на пратениците на NOVA напрежението в Марсилия е започнало още вечерта преди двубоя. Тогава са пострадали трима българи, двама от които са били приети в болница.

По разкази на привърженици на „Левски“ фенове на „Олимпик“ са организирали хайки в града, като са използвали скандиранията „Само Левски“, за да провокират реакция и да разпознаят българските привърженици.

Кирил Памуклийски разказа и за информация, според която част от шофьорите на автомобили Uber са споделяли местоположението на хотелите, в които са били настанени българските фенове, в групи на привърженици на „Марсилия“.

По думите му това е позволило на нападателите да откриват местата, където са отседнали българите.

Ясен Деянов допълни, че според разкази на пострадали в нападението са участвали и гръцки привърженици на АЕК (Атина), които са пътували организирано от Италия към Марсилия след мач на своя отбор в Шампионската лига.

Защо мачът не е бил прекратен

По информация на журналистите на полувремето е имало среща между ръководството на „Левски“, полицията и португалския делегат на УЕФА.

На нея е било обсъдено дали двубоят да продължи. Полицията и делегатът са преценили, че прекратяването му може да доведе до още по-сериозни безредици и евентуално нахлуване на привърженици на домакините на терена.

По думите на Деянов футболистите на „Левски“ са видели побоищата още по време на изпълнението на химна, но срещата не е била отложена. Журналистът твърди, че делегатът на УЕФА е заявил пред ръководството на българския клуб, че не е видял нищо.

След края на мача привържениците на „Левски“ са останали около два часа в гостуващия сектор, докато феновете на домакините напуснат стадиона. След това полицията е осигурила кордон, с който българите да бъдат изведени от района и откарани до хотелите си. По информация на NOVA след края на срещата не са регистрирани нови инциденти.

Тодор Батков: УЕФА трябва да се намеси

Тодор Батков, който също беше сред българите на стадиона, определи случилото се като организирана атака и призова УЕФА да предприеме мерки срещу „Олимпик“ (Марсилия).

„Феновете на „Олимпик“ (Марсилия) извършиха терористичен акт. УЕФА трябва да се намеси. Този отбор няма място в европейските турнири“, заяви Батков в ефира на „Здравей, България“.

По думите му нападението е започнало минути преди началото на срещата, когато група привърженици на домакините са нахлули при българските фенове.

„В следващия момент стюардите около нас изчезнаха и се появиха хора с дървени, метални прътове, ножове, пожарогасители и започнаха масово да нападат, който видят“, разказа той.

Батков посочи, че част от българските привърженици са успели да се укрият във VIP ложа, но други са пострадали сериозно. Той потвърди информацията за човек, паднал от горна на долна тераса на стадиона, след като преди това е бил заплашван с нож.

По думите му сред нападнатите е имало и жени. Батков подчерта, че сред пътувалите с делегацията са били близки на футболистите, деца и други членове на семействата им.

Той разказа и за инцидент от предишната вечер, когато хотел, в който са били настанени част от българските привърженици, е бил нападнат. Имало е счупени витрини и намеса на полицията, а двама души са пострадали.

Източник: EPA/БГНЕС

Батков изрази недоволство от реакцията на домакините и от решението мачът да се проведе и да завърши по обичайния начин въпреки случилото се.

„За мен не е нормално мачът изобщо да започне и не е нормално мачът да завърши“, коментира той.

Единадесет български граждани са пострадали при инцидентите на стадиона в Марсилия по време на мача между „Олимпик” (Марсилия) и „Левски”, но към момента няма информация за наш сънародник, който да остава в болница. Това съобщи в ефира на NOVA генералният консул на България в Лион Надя Ванева.

„Това, което знаем към момента, е, че са пострадали 11 български граждани, като на шест от тях е оказано съдействие на място и медицинска помощ още на стадиона, а други петима са били откарани в различни болнични заведения на територията на Марсилия. Към момента имаме информация, че в болница няма нито един български гражданин. Пак казваме – към момента”, заяви Ванева.

На въпрос за информацията на NOVA за тежко пострадал българин във Франция, генералният консул уточни, че такъв сигнал в дипломатическата мисия не е получаван. „Появява се такава информация, но при нас сигнал не е постъпил. Всеки един сигнал се записва – търсят ни както български граждани, които са на място в Марсилия, така и техни близки от България. Всеки един сигнал е бил проверен, нямаме информация за тежко пострадал. Ако някой разполага, моля да се свърже с нас и да ни информира”, призова тя.

Постоянна връзка с пострадалите

Надя Ванева подчерта, че консулството е в непрекъснат контакт с българите, потърсили помощ през нощта. „В постоянен контакт цяла нощ сме с български граждани, които са потърсили нашето съдействие. Лично аз съм разговаряла с всеки един – къде се намира, какво се е случило, какъв вид транспорт предвижда, за да напусне територията на страната. Абсолютно един по един случаите са следени лично от мен и в личен контакт със съответния гражданин”, каза тя.

Няма официална информация за задържани българи

По думите на генералния консул няма данни за задържани наши сънародници за безредиците. „Официално от френската полиция отпреди около час няма задържани български граждани. Снощи късно получихме информация от български граждани, които се свързаха с нас, които знаят за задържани, но официална информация нямаме”, обясни Ванева.

Тя разказа за един случай на задържан българин, който обаче е бил по административен ред. „Имахме информация за български гражданин, който е задържан, но това е административна мярка заради това, че е бил в нетрезво състояние. Група от 19 човека, които се свързаха с нас, бяха на място в полицейското управление, оказахме логистично съдействие с превод с френските полицаи на място и българският гражданин беше освободен и групата би трябвало вече да пътува за България”, посочи консулът.

Позицията към френските власти

Ванева припомни, че въпросът вече е поставен и на най-високо ниво, след като премиерът Румен Радев е разговарял с френския президент Еманюел Макрон, и изрази очакванията на българските власти за пълно разследване.

„Особено тревожни са обстоятелствата, при които български граждани са подложени на нападения, и то на територията на спортно съоръжение, където сигурността на всички присъстващи следва да бъде гарантирана. Очакваме от компетентните френски власти да изяснят в пълнота обстоятелствата около случилото се, да се установят отговорните лица и да се предприемат необходимите действия в съответствие със закона”, заяви Надя Ванева.