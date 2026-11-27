На този етап няма риск еврофондовете за България да бъдат спрени, но това зависи от развитието на процедурата по свръхдефицит и от мерките, които страната ще предприеме. Това заяви евродепутатът от „Обнови Европа“ Никола Минчев в ефира на NOVA NEWS.

„На този етап няма риск еврофондовете да бъдат спрени, но в крайна сметка зависи как се развива процедурата и доколко спазваме препоръките, за да вкараме публичните си финанси в ред“, посочи Минчев.

Според него процедурата е очаквана, а предупреждения за състоянието на публичните финанси е имало още при обсъждането на миналогодишния бюджет.

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„Това, че влязохме в тази процедура и въобще влязохме в една спирала, в която не можем да вкараме бюджетните си политики и финанси в рамка, беше очаквано. За това предупреждавахме още при миналогодишния бюджет“, каза той. Според Минчев състоянието на публичните финанси у нас трябва да се обсъди, преди да се говори за двоен стандарт в ЕС.

Какво предстои по процедурата

Европейската комисия смята, че България не е предприела ефективни действия в отговор на препоръките на Съвета на ЕС от юли. В есенната си прогноза Комисията очаква бюджетният дефицит на страната да достигне 5% от БВП през 2026 г. ЕК препоръчва Съветът да установи с решение, че мерките са недостатъчни. Ако Съветът приеме такова решение, Комисията ще препоръча налагане на глоба и ще предложи нови ограничения за ръста на нетните разходи.

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Минчев смята, че подкрепата за България в ЕС зависи и от позициите на правителството. Според него страната все по-често се разграничава от общи европейски позиции. Като пример той посочи решението България да участва само в невоенната част от обсъжданата подкрепа за Украйна.

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Ще получи ли България по-малко от следващия бюджет на ЕС

Според Минчев все още е рано да се каже дали България ще получава по-малко средства от следващия седемгодишен бюджет на ЕС. Той посочи, че Европейският парламент тръгва с по-амбициозен бюджет, докато в Съвета няколко държави, които внасят повече, отколкото получават, настояват за съкращения.

„Всяко евро, което похарчим, трябва да виждаме как ще се върне като повече от евро в бъдещето“, каза Минчев.

Лидерите на ЕС обсъдиха бюджета за 2028–2034 г. на извънредната си среща на 26 ноември и ще се върнат към преговорите на 17 декември.