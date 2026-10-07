Кабинетът обсъжда националната сигурност преди КСНС

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Илияна Йотова свиква КСНС заради заплахите за морската сигурност на България

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М инистерският съвет ще проведе редовното си заседание в сряда, само три часа преди началото на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), свикано от президента Илияна Йотова.

Йотова свиква КСНС заради рисковете за морската сигурност

Премиерът Румен Радев и министрите ще обсъдят проекторешение за приемане на годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България за 2025 г.

В дневния ред е включено и проекторешение за приемане на Националния план за противодействие на тероризма, предложено от министъра на вътрешните работи.

Двете точки са свързани с ключови аспекти на националната сигурност и ще бъдат разгледани в момент, когато темата е във фокуса на институциите заради ситуацията в Черно море.

КСНС обсъжда рисковете за морската сигурност

По-късно днес президентът Илияна Йотова свиква КСНС, който ще започне в 13:00 ч. в президентската институция.

Темата на заседанието е „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“.

Повод за заседанието са и атаките с дронове срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Премиерът Румен Радев определи атаките като „абсолютно недопустима атака“ и погазване на международното право и на морското дело.

По думите му продължаването на войната в Украйна увеличава риска конфликтът да разшири географския си обхват, включително с опасност от по-широка ескалация.

На заседанието на КСНС се очаква да бъдат обсъдени рисковете за морската сигурност, защитата на критичната инфраструктура и необходимите действия от страна на институциите.