Мащабна спасителна операция в Черно море след атаки с дронове: Български ферибот спаси екипаж, втори кораб потъна

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М ащабна спасителна операция се провежда в акваторията на Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла. По информация на Maritime.bg инцидентът е станал след координирани атаки с безпилотни летателни апарати срещу търговски плавателни съдове в района. По данни на изданието това е първата подобна атака срещу кораби в изключителната икономическа зона на България.

Два кораба са атакувани край България https://t.co/hSVMKWwUmV — Maritime.bg (@MaritimeBul) October 6, 2026

Какво се е случило

По предварителни данни мишена на атаките са станали два търговски кораба. Това са корабът за генерални товари ALFA WATAN (IMO: 7510884), плаващ под флага на Того, и ABLE (IMO: 9001136), плаващ под флага на Палау.

ALFA WATAN е претърпял сериозни структурни повреди и е потънал източно от българския бряг. Към момента няма данни за съдбата на екипажа му.

На борда на ABLE е избухнал сериозен пожар вследствие на удара. Целият 18-членен екипаж е бил принуден да напусне плавателния съд и е евакуиран.

Български ферибот участва в спасителната операция

В центъра на спасителната операция се е оказал плаващият под български флаг ро-ро/пътнически ферибот DIOSCURIA (IMO: 7931997). Корабът е бил пренасочен, за да окаже помощ на бедстващите моряци.

Всички 18 членове на екипажа на ABLE са приети на борда на българския ферибот. Сред спасените има ранени, на които е оказана първа долекарска помощ на борда на DIOSCURIA.

Българският екипаж и дежурните спасителни звена координират последващата им спешна медицинска евакуация към брегови лечебни заведения при първа възможност.

Обстоятелствата около атаката и произходът на използваните дронове остават в процес на изясняване.

Във връзка със случая министър-председателят на България Румен Радев свиква среща с представители на институциите. Участие ще вземат представители на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на транспорта, на околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност.

А президентът Илияна Йотова променя програмата си, като се отменя посещението ѝ във Велико Търново за представянето на резултатите от археологическите проучвания и реставрация на хълма Трапезица в 11:00 часа днес, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.