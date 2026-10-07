Йотова свиква КСНС заради рисковете за морската сигурност

П резидентът Илияна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС). То ще се проведе от 13:00 ч. в президентската институция, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
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Темата на заседанието е „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“.
КСНС се събира на фона на атаките с дронове срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море.
Политическите реакции след нападението срещу корабите край България
Премиерът Румен Радев съобщи за инцидентите вчера и ги определи като „абсолютно недопустима атака“ и погазване на международното право и на морското дело.
По думите му, ако войната в Украйна не бъде прекратена навреме, тя ще продължи да разширява пространствения си обхват и да увеличава рисковете, включително за възникване на глобален конфликт.
Последното заседание на КСНС се проведе на 18 февруари 2025 г. Тогава съветът обсъди „Рискове и заплахи пред националната сигурност, произтичащи от разпространението на наркотични и упойващи вещества сред подрастващото поколение и злоупотребата с тях“, припомня БТА.