Какво съобщават световните агенции за атаката с дронове срещу два търговски кораба в Черно море

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Два търговски кораба са поразени с дронове в ИИЗ на България в Черно море - единият е потънал, а съдбата на екипажа му остава неизвестна; екипажът на втория кораб е спасен.

Провежда се спасителна операция на около 80 морски мили източно от Бяла. Това е първата подобна атака в българската ИИЗ, ден след нападението срещу търговски кораб в ИИЗ на Румъния, при което има двама загинали.

Произходът на дроновете засега не е установен. Българският премиер Румен Радев е свикал среща с ключови министри и службите за сигурност заради инцидента.

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Два търговски кораба бяха поразени днес с дронове в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на България в Черно море, предаде Франс прес, като се позова на българското правителство.

Един от корабите потъна и екипажът му е в неизвестност, заяви директорът на Морския спасително-координационен център във Варна Румен Николов, цитиран от Българското национално радио.

Екипажът на другия кораб е спасен.

Тече спасителна операция на около 80 морски мили на изток от град Бяла.

За атаката срещу двата кораба бе съобщено ден след като бе атакуван турски търговски кораб в ИИЗ на Румъния.

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Днешният инцидент е първият по рода си в ИИЗ на България в Черно море, отбелязват АФП и АП.

Информацията за атаката срещу двата кораба в ИИЗ на България бе съобщена и от агенция Ройтерс. Тя съобщава, че канцеларията на българския президент Йотова потвърди информацията за нападението, а премиерът Румен Радев свика среща с ключови министри и представители на службите за сигурност.

Откакто преди повече от четири години започна войната на Русия срещу Украйна, руски дронове нарушават въздушното пространство на европейски страни, а мини плават в Черно море, като създават опасност за ключови търговски и енергийни маршрути.

АП отбелязва, че засега не е установен произходът на дроновете.

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За атаката срещу двата кораба съобщиха също Укринформ и ТАСС.

По повод инцидента агенция АФП припомня в бекграунд към новината, че през август дрон експлодирал в североизточната част на България, близо до румънската граница и до газопровод. София прецени тогава, че вероятно става дума за модел, използван от украинските сили, докато Киев увери, че нито един апарат не е бил умишлено насочван към България.

През последните месеци откриването на дронове и други обекти, свързани с войната, рязко се е увеличи в Черно море, особено в румънските, българските и турските води, коментира агенцията.

В България между юни и началото на септември са били открити или унищожени близо 30 обекта или фрагменти, свързани с дронове, според доклади на Министерството на отбраната.

В целия басейн на Черно море компанията за оценка на морските рискове „Амбри“ е регистрирала 56 случая на открити невзривени боеприпаси, дронове и други безпилотни апарати между март и август, в сравнение с 27 през предходните шест месеца. За най-малко една трета от тези апарати беше потвърдено, че са пренасяли активен боен заряд. Според „Амбри“ въздушните и морските дронове вече представляват „по-голяма плаваща опасност за корабоплаването от мините“, посочва АФП.