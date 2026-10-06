Европейски лидери изразиха солидарност с България след атаките в Черно море

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Черно море се превърна в бойно поле за дронове: Корабите, които бяха ударени през последните години

Петер Мадяр: Унгария уверява България в пълната си солидарност след атаката срещу корабите

Какво съобщават световните агенции за атаката с дронове срещу два търговски кораба в Черно море

Е вропейски лидери изразиха позициите си по напрегнатата ситуация около корабите в Черно море. Те изразиха подкрепа и солидарност с България.

Какво съобщават световните агенции за атаката с дронове срещу два кораба в Черно море

Унгарският премиер Петер Мадяр изрази категоричната подкрепа на страната си към България във връзка с атаката с дронове на два кораба в Черно море. Позицията му беше публикувана в личния му профил във Facebook.

В изявлението си унгарският министър-председател обобщава ситуацията с нападението. „Призори дронове удариха два търговски кораба в българските териториални води на Черно море”, написа Мадяр.

Премиерът посочва още, че единият от плавателните съдове е потънал, а при нападението, чийто произход все още е неизвестен, има и пострадали.

„Унгария уверява България в своята пълна солидарност”, завършва публикацията си Мадяр.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също коментира търговските кораби, ударени от дрон в българската икономическа зона, като заяви, че ситуацията в Черно море става все по-тревожна.

Урсула фон дер Лайен определи като неприемливи ударите с дронове по търговски кораби в изключителната българска икономическа зона на Черно море. В пост в социалната мрежа "Екс" тя посочи, че обстановката в Черно море предизвиква нарастваща загриженост.

Търговски кораби и невинните им екипажи бяха взети на прицел, има жертви, отбеляза тя. Два търговски кораба днес бяха ударени в изключителната българска икономическа зона на Черно море. Това се случва само ден, след като турски кораб с украинско зърно бе улучен и потопен край румънския бряг, добавя Фон дер Лайен.

Въпреки че точните обстоятелства за тези инциденти все още не са установени, събитията будят тревога. Нападенията срещу цивилни кораби са неприемливи. Напълно съпричастни сме с държавите от ЕС по източния фланг, написа председателят на комисията.