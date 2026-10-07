България

Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб

Вицеадмирал Румен Николов: Операцията няма да бъде подновявана, всички моряци от втория кораб са открити

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 38 минути / 7 октомври 2026, 06:52
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О перацията по търсене и спасяване в Черно море е прекратена във вторник в 17:00 часа и няма да бъде подновявана. Това заяви вицеадмирал Румен Николов от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ по повод атаката с дронове срещу два кораба в понеделник сутринта.

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„От моряците от първия кораб няма следи, няма и да има. Няма информация за остатъци от дронове, намерени са лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба“, посочи Николов.

  • Как е протекла спасителната операция

По думите му първият сигнал за авария на кораб е получен в 2:54 часа в понеделник, а вторият - в 3:23 часа.

„Първият сигнал е от първия ударен кораб, а вторият - от другия плавателен съд. Първият кораб е потъналият, а вторият е този със спасения екипаж“, обясни вицеадмиралът.

След установяването на комуникация е получен сигнал за напускане на кораба. Това е станало около 3:30 часа. Всички моряци от втория кораб са били открити.

  • В коя зона е станала атаката

Николов обясни и разликата между различните морски зони и отговорностите на България при операции по търсене и спасяване.

„Отговорностите на Република България по търсене и спасяване са регламентирани в специална зона, определена от Международната морска организация, която се казва „Отговорен район за търсене и спасяване“ и не съвпада с икономическата зона“, посочи той.

По думите му икономическата зона е до 200 морски мили, като в Черно море тя не е регламентирана със строго определени граници. Друга зона е континенталният шелф, в който държавите с излаз на море имат право да извършват проучвания. Прилежащата зона се простира до 24 морски мили от бреговата линия.

„Най-отговорната зона за нас е териториалното море - на 12 мили от бреговата черта, и това е част от територията на Република България“, обясни Николов.

Той подчерта, че инцидентът е станал в отговорния район за търсене и спасяване на България. Зоната е определена с точни координати, заявени в Международната морска организация.

„В резултат на войната, която се води в близост до нас, има претенции от страна на руската и украинската част на кого принадлежи. Ние сме си запазили нашата зона и действаме отговорно и ефективно, както доказахме и вчера“, каза вицеадмиралът.

  • Какво е състоянието на спасените моряци

Атаката с дронове е станала около 3:00 часа в понеделник. Плавателните съдове са били ударени на 70-80 морски мили, или между 130 и 150 километра, източно от Бяла.

Морякът, който е настанен във Военномедицинската академия във Варна, е прекарал спокойно нощта. От Министерството на отбраната съобщиха за NOVA, че той е в стабилно, но тежко състояние.

Останалите 16 моряци, които в понеделник бяха транспортирани с катер на „Гранична полиция“, са били прегледани в спешното отделение. Не е преценено да има необходимост те да останат за лечение в болница.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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