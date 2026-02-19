Кабинетът "Гюров" положи клетва в Народното събрание

Близки на убитата и натъпкана в куфар Евгения се събират на протест

С лужебният премиер Андрей Гюров и кабинетът му положиха официално клетва в Народното събрание. Това се случи пред депутатите и в присъствието на президента Илияна Йотова.

Тържественото полагане на клетва на 106-отото правителство на България се проведе в рамките на пленарното заседание.

Декларирам, че лично аз и служебното правителство ще подготвим честни избори. Поемаме предизвикателството да управляваме страната до излъчване на редовен кабинет без истерия, с разум и здраво стъпили в реалността, заяви служебният премиер Андрей Гюров.

Имаме волята да управляваме честно и почтено. Потвърждавам, че нашият евроатлантически избор не е тактика, той е гаранция за сигурност и просперитет. Ще подкрепяме усилията за траен и справедлив мир в Украйна. Декларирам ясно и категорично, че ще работим със съюзниците си в НАТО, ЕС и ООН. Категорично вярвам, че демокрацията не е лозунг, а единственият работен механизъм. Демократичните избори трябва да излъчат парламент, който да управлява обществото. Честните избори изискват не само администрация, но и гражданска цялост и нулева толерантност към решения, които подменят волята на хората. Гласувайте на 19 април и не позволявайте вота ви да бъде превърнат в инструмент на нечий интерес. Служебното правителство няма да бъде застъпник на нито една партия, нашата цел е честният вот, добави Гюров.

В сряда Гюров представи служебния кабинет пред държавния глава.

Заместник-министър председател и министър на правосъдието Андрей Янкулов Заместник-министър председател по европейските средства Мария Недина Заместник-министър председател за честни избори Стоил Цицелков Министър на финансите Георги Клисурски Министър на вътрешните работи Емил Дечев Министър на външните работи Надежда Неински Министър на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева Министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов Министър на труда и социалната политика Хасан Адемов Министър на отбраната Атанас Запрянов Министър на иновациите и растежа Ирена Младенова Министър на образованието и науката Сергей Игнатов Министър на здравеопазването Михаил Околийски Министър на културата Найден Тодоров Министър на земеделието и храните Иван Христанов Министър на околната среда и водите Юлиан Попов Министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова Министър на енергетиката Трайчо Трайков Министър на електронното управление Георги Шарков Министър на туризма Ирена Георгиева Министър на младежта и спорта Димитър Илиев.

Очаква се президентът Илияна Йотова да издаде два указа. С единия да назначи правителството на Андрей Гюров, а с другия да насрочи предстоящите избори за нов парламент, които ще са на 19 април.

След полагането на клетвата в Народното събрание ще се проведе и официална церемония по предаване и приемане на властта в Министерския съвет.