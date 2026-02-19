Кабинетът "Гюров" прие властта в Министерски съвет

Близки на убитата и натъпкана в куфар Евгения се събират на протест

С лед като кабинетът с премиер Андрей Гюров положи клетва в Народно събрание на Република България, в сградата на Министерски съвет на Република България се провежда официална церемония по приемственост на властта.

Очаква се още в рамките на деня новите министри да поемат към ресорните си ведомства, за да встъпят реално в длъжност и да започнат работа по приоритетите на правителството.

Служебният министър-председател Андрей Гюров прие поста в Министерски съвет от Росен Желязков.

Официалната церемония по предаване и приемане на властта се провежда в Гранитната зала на Министерския съвет, веднага след като членовете на служебния кабинет положиха клетва в Народното събрание.

Как служебният кабинет предаде властта на редовния

„Ще управляваме страната до излъчване на редовен кабинет без истерия, с разум и здраво стъпили в реалността“, заяви Гюров от парламентарната трибуна след полагането на клетвата.

Той даде заявка за почтено управление с идеална цел – честен вот.

"Не очакваме нито толеранс, нито милост": Желязков пое властта

Държавният глава Илияна Йотова от своя страна заяви, че ще следи стриктно изпълнението на 7-те точки на Гюров, изложени от него в пленарна зала.

Росен Желязков пожела успех на Гюров и предаде факела на приемственост в управлението с пожеланието да продължи добрите решение и да поправи грешките, ако намери такива. Андрей Гюров даде заявка, че няма да има реваншизъм.

Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в служебния кабинет

Настоящият момент е момента, в който се приема и предава отговорност – отговорност за изпълнение на задачите така, както ги формулирахте пред Народното събрание преди малко, отговорност за задачите, споменати вчера от държавния глава, отбеляза Желязков в приветствието си към Гюров.

Бившият вече министър-председател отбеляза, че в живота на управленеца има две важни дати – когато поема кормилото на управлението и когато го пуска.

Историята вероятно не помни тези, които са имали гръмки титли и гръмки постове, но помни тези, които са взимали решения, които е трябвало да бъдат взети, добави Желязков, след което се обърна към членовете на кабинета си и им благодари за свършената работа.

Вие ще съумеете да откриете доброто, което е направено и ще поправите грешките, които ще установите, обърна се Желязков към наследника си и му пожела успех.