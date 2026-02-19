България

Кабинетът "Гюров" прие властта в Министерски съвет

Очаква се още в рамките на деня новите министри да поемат към ресорните си ведомства

19 февруари 2026, 11:00
Окултният код „Петрохан“: Какво означава козелът на Калушев, открит в хижата?

Окултният код „Петрохан“: Какво означава козелът на Калушев, открит в хижата?

"Без истерия и нулева толерантност към подмяна на вота!": Първи думи на Андрей Гюров като служебен премиер
Марк Зукърбърг даде първи показания по дело срещу Meta за вреди върху деца

Марк Зукърбърг даде първи показания по дело срещу Meta за вреди върху деца
Актьорът Александър Сано стана жертва на двойна сметка за ток

Актьорът Александър Сано стана жертва на двойна сметка за ток
Случаят

Случаят "Петрохан-Околчица": Разплита ли се мистерията след новите разкрития на властите
Изчезналият кораб край Маслен нос: В издирването се включват и доброволци

Изчезналият кораб край Маслен нос: В издирването се включват и доброволци
Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски

Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски
Близки на убитата и натъпкана в куфар Евгения се събират на протест

Близки на убитата и натъпкана в куфар Евгения се събират на протест

С лед като кабинетът с премиер Андрей Гюров положи клетва в Народно събрание на Република България, в сградата на Министерски съвет на Република България се провежда официална церемония по приемственост на властта.

Очаква се още в рамките на деня новите министри да поемат към ресорните си ведомства, за да встъпят реално в длъжност и да започнат работа по приоритетите на правителството.

Служебният министър-председател Андрей Гюров прие поста в Министерски съвет от Росен Желязков. 

Официалната церемония по предаване и приемане на властта се провежда в Гранитната зала на Министерския съвет, веднага след като членовете на служебния кабинет положиха клетва в Народното събрание.

Как служебният кабинет предаде властта на редовния

„Ще управляваме страната до излъчване на редовен кабинет без истерия, с разум и здраво стъпили в реалността“, заяви Гюров от парламентарната трибуна след полагането на клетвата. 

Той даде заявка за почтено управление с идеална цел – честен вот.

"Не очакваме нито толеранс, нито милост": Желязков пое властта

Държавният глава Илияна Йотова от своя страна заяви, че ще следи стриктно изпълнението на 7-те точки на Гюров, изложени от него в пленарна зала.

Росен Желязков пожела успех на Гюров и предаде факела на приемственост в управлението с пожеланието да продължи добрите решение и да поправи грешките, ако намери такива. Андрей Гюров даде заявка, че няма да има реваншизъм.

Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в служебния кабинет

Настоящият момент е момента, в който се приема и предава отговорност – отговорност за изпълнение на задачите така, както ги формулирахте пред Народното събрание преди малко, отговорност за задачите, споменати вчера от държавния глава, отбеляза Желязков в приветствието си към Гюров.

Бившият вече министър-председател отбеляза, че в живота на управленеца има две важни дати – когато поема кормилото на управлението и когато го пуска.

Историята вероятно не помни тези, които са имали гръмки титли и гръмки постове, но помни тези, които са взимали решения, които е трябвало да бъдат взети, добави Желязков, след което се обърна към членовете на кабинета си и им благодари за свършената работа. 

Вие ще съумеете да откриете доброто, което е направено и ще поправите грешките, които ще установите, обърна се Желязков към наследника си и му пожела успех.

Вижте в нашата галерия: Кабинетът "Гюров" прие властта в Министерски съвет

Кабинетът "Гюров" прие властта в Министерски съвет
19 снимки
След като кабинетът с премиер Андрей Гюров положи клетва в
След като кабинетът с премиер Андрей Гюров положи клетва в
След като кабинетът с премиер Андрей Гюров положи клетва в
След като кабинетът с премиер Андрей Гюров положи клетва в
Източник: БГНЕС    
Кабинет Андрей Гюров Клетва Народно събрание Министерски съвет Церемония по приемственост Приемственост на властта Нови министри Встъпване в длъжност Приоритети на правителството
Последвайте ни

По темата

Кабинетът

Кабинетът "Гюров" прие властта в Министерски съвет

Арестуваха бившия принц Андрю на 66-ия му рожден ден

Арестуваха бившия принц Андрю на 66-ия му рожден ден

Постижима цел ли е възстановяването на Газа

Постижима цел ли е възстановяването на Газа

Разкриха причината за смъртта на актьора от „Криминале“ и „Маската“ Питър Грийн

Разкриха причината за смъртта на актьора от „Криминале“ и „Маската“ Питър Грийн

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Четири неща, които стресират домашната ви котка

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg
19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“
Ексклузивно

19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“

Преди 5 часа
Ексклузивно

"Ще има сериозни последици": Русия с остро предупреждение към САЩ

Преди 4 часа
Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване
Ексклузивно

Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване

Преди 6 часа
<p>Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите</p>
Ексклузивно

Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите

Преди 5 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Земна и скална маса се срути във Велико Търново

Земна и скална маса се срути във Велико Търново

България Преди 16 минути

Временно е ограничено движението по път III-514 Камен – Горна Оряховица – Велико Търново в участъка от км 48 до км 49 в града

<p>Бебе и малко дете пострадаха при тежка катастрофа край Благоевград</p>

Тежка катастрофа в Благоевградско, четирима са пострадали, сред които деца

България Преди 27 минути

Взрив в Сливен: Спешна въздушна операция за спасяването на двама тежко пострадали

Взрив в Сливен: Спешна въздушна операция за спасяването на двама тежко пострадали

България Преди 47 минути

Два медицински хеликоптера транспортират по спешност в Пловдив ранените при мощната експлозия на газова бутилка. Лекарите в УМБАЛ „Св. Георги“ се борят за живота им след тежки изгаряния

Андрей Гюров е депозирал оставката си в НС като подуправител на БНБ

Андрей Гюров е депозирал оставката си в НС като подуправител на БНБ

България Преди 52 минути

Пламна петролен резервоар в Псковска област

Пламна петролен резервоар в Псковска област

България Преди 1 час

Съобщението на руските власти идва ден след края на преговорите между Москва и Киев с посредничеството на Вашингтон в Женева

Михаела Маринова коментира защо се облича по-провокативно: “Винаги рокендролът е съществувал в мен” (ВИДЕО)

Михаела Маринова коментира защо се облича по-провокативно: “Винаги рокендролът е съществувал в мен” (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

,

„Кошмари в кухнята“ с нов сезон от 20 февруари

Любопитно Преди 1 час

Шеф Манчев тръгва на път, за да помогне на ресторанти в България и извън нея

Росен Желязков и единадесет министри от кабинета му се връщат в НС като народни представители

Росен Желязков и единадесет министри от кабинета му се връщат в НС като народни представители

Свят Преди 1 час

Желязков и единадесет министри от кабинета му се връщат в НС като народни представители

Осъдиха бившия президент на Южна Корея на доживотен затвор

Осъдиха бившия президент на Южна Корея на доживотен затвор

Свят Преди 1 час

Присъдата затваря глава от една от най-големите политически кризи в Южна Корея

<p>Радев отдаде почит на Васил Левски, кабинетът &quot;Гюров&quot;&nbsp;положи клетва в НС</p>

Румен Радев отдаде почит на Васил Левски, кабинетът "Гюров" положи клетва в Народното събрание

България Преди 1 час

В деня на почит към Апостола на свободата Радев поднесе цветя пред паметника на Васил Левски в София и се поклони пред делото и саможертвата на националния герой

Йотова: Служебният кабинет не е мой избор и не нося отговорност за състава му

Йотова: Служебният кабинет не е мой избор и не нося отговорност за състава му

България Преди 1 час

„Аз посочих г-н Гюров за служебен министър-председател, оттам нататък той си проведе събеседването с всички хора, които днес видяхте. Спря се на тях, от своя страна те декларираха, че ще работят за интересите на България и днес, както видяхте, в пленарна зала той изложи 7 точки“, каза тя и увери, че стриктно ще следи за тяхното изпълнение.

След плана за примирие на Тръмп: „Хамас“ си върна контрола над Газа

След плана за примирие на Тръмп: „Хамас“ си върна контрола над Газа

Свят Преди 2 часа

„Хамас" си възвърна контрола над над 90% от районите, където присъства“, каза Мохамед Диаб, активист в Газа

<p>Израел: Тръмп се готви да удари Иран</p>

Западната преса: Тръмп вероятно ще удари Иран до седмици или дори до дни

Свят Преди 2 часа

Тръмп получи няколко доклада за военните възможности, ако реши да бъдат нанесени удари, всички с цел да се причинят максимални щети на режима в Иран

Сблъсък - Зеленски срещу САЩ: „Несправедливо е!“, Белият дом отговори: „Плащаме сметката“

Сблъсък - Зеленски срещу САЩ: „Несправедливо е!“, Белият дом отговори: „Плащаме сметката“

Свят Преди 2 часа

Белият дом реагира, след като Володимир Зеленски заяви, че част от мирния подход на Доналд Тръмп е „несправедлив“

Gemini вече може да композира и музика

Gemini вече може да композира и музика

Технологии Преди 2 часа

Изкуственият интелект на Google има способността да създава песни със собствена композиция и текст. Поредна стъпка в насочването на AI към творчеството, вместо към по-тежката и рутинна работа. Но според някои това е пътят за постигането на тази цел

Мащабна акция в Стара планина: Издирват изчезнал турист под връх Голям Кадемлия

Мащабна акция в Стара планина: Издирват изчезнал турист под връх Голям Кадемлия

България Преди 2 часа

Екипи на ПСС към БЧК са на терен, след като сигналът е подаден от близък, а лошото време е забавило началото на операцията

Всичко от днес

От мрежата

Защо котката ми се мие върху мен

dogsandcats.bg

От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

dogsandcats.bg
1

Кой е най-високият водопад в Родопите?

sinoptik.bg
1

Зимно време: сняг, леден вятър и студ

sinoptik.bg

Михаела Маринова: Готова съм да стана майка

Edna.bg

Карди Би маха важна част от тялото си след турнето

Edna.bg

Раздяла в ЦСКА 1948

Gong.bg

Лудогорец: Трибуните и теренът са в отлично състояние

Gong.bg

Взрив на газова бутилка в Сливенско, двама души са с тежки изгаряния (ВИДЕО)

Nova.bg

Правителството на Росен Желязков предаде властта на служебния кабинет

Nova.bg