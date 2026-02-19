България

Румен Радев отдаде почит на Васил Левски, кабинетът "Гюров" положи клетва в Народното събрание

В деня на почит към Апостола на свободата Радев поднесе цветя пред паметника на Васил Левски в София и се поклони пред делото и саможертвата на националния герой

Обновена преди 16 минути / 19 февруари 2026, 10:27
Румен Радев отдаде почит на Васил Левски, кабинетът "Гюров" положи клетва в Народното събрание
Източник: БГНЕС

Р умен Радев отдаде почит на Васил Левски, докато кабинетът на Андрей Гюров полагаше клетва в Народно събрание на Република България.

В деня на почит към Апостола на свободата Румен Радев поднесе цветя пред паметника на Васил Левски в София и се поклони пред делото и саможертвата на националния герой. 

19 февруари е повод за смирение и опит да почерпя от волята и далновидността на Васил Левски. Това каза президентът (2017–2026 г.) Румен Радев, който отдаде почит пред паметта на Васил Левски, като положи цветя пред паметника на Апостола на свободата в София по повод 153 години от неговата гибел.

Явяването пред паметника на Апостола е своеобразен, мълчалив рапорт, обясни Радев. Той живя кратко, заложи всичко, жертва живота си, но постигна своята мисия. Неговата чиста и свята република е непреходен идеал за всички българи, каза още Радев.

Далеч сме от него, затова трябват дела, а не думи, заяви още Радев. Той изрази надежда днес повече родители да доведат децата си пред паметника.

Кабинетът "Гюров" положи клетва в Народното събрание

По същото време в сградата на Народното събрание служебното правителство с министър-председател Андрей Гюров положи клетва пред депутатите. Церемонията премина съгласно конституционната процедура, като членовете на кабинета се заклеха да спазват Конституцията и законите на страната и да работят в интерес на народа.

Отбелязването на 153 г. от гибелта на Левски продължава с панихиди, литийни шествия и други събития в София и страната. Мерки за сигурност и ограничение в движението ще има в някои места в столицата.

Вижте в нашата галерия: Румен Радев отдаде почит на Васил Левски

Румен Радев отдаде почит на Васил Левски
12 снимки
Радев Левски
Радев Левски
Радев Левски
Радев Левски
Източник: БТА    
Румен Радев Васил Левски Андрей Гюров Народно събрание Полагане на клетва Почит към Левски Национален герой Служебно правителство София Апостол на свободата
Последвайте ни

По темата

Кабинетът

Кабинетът "Гюров" положи клетва в Народното събрание

Сблъсък - Зеленски срещу САЩ: „Несправедливо е!“, Белият дом отговори: „Плащаме сметката“

Сблъсък - Зеленски срещу САЩ: „Несправедливо е!“, Белият дом отговори: „Плащаме сметката“

"Без истерия и нулева толерантност към подмяна на вота!": Първи думи на Андрей Гюров като служебен премиер

Актьорът Александър Сано стана жертва на двойна сметка за ток

Актьорът Александър Сано стана жертва на двойна сметка за ток

Трябва ли да сменим водомерите за студена вода до края на годината

Трябва ли да сменим водомерите за студена вода до края на годината

pariteni.bg
7 очарователни кучета с къси крака

7 очарователни кучета с къси крака

dogsandcats.bg
19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“
Ексклузивно

19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“

Преди 4 часа
Ексклузивно

"Ще има сериозни последици": Русия с остро предупреждение към САЩ

Преди 2 часа
Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване
Ексклузивно

Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване

Преди 4 часа
<p>Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите</p>
Ексклузивно

Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Йотова: Стриктно ще следим изпълнението на 7-те точки на Гюров

Йотова: Стриктно ще следим изпълнението на 7-те точки на Гюров

България Преди 27 минути

<p>Израел: Тръмп се готви да удари Иран</p>

Западната преса: Тръмп вероятно ще удари Иран до седмици или дори до дни

Свят Преди 59 минути

Тръмп получи няколко доклада за военните възможности, ако реши да бъдат нанесени удари, всички с цел да се причинят максимални щети на режима в Иран

<p>Зукърбърг даде първи показания по дело срещу Meta&nbsp;за вреди върху деца</p>

Марк Зукърбърг даде първи показания по дело срещу Meta за вреди върху деца

България Преди 1 час

Делото в Лос Анджелис е част от нарастващия натиск срещу Meta заради твърдения, че умишлено удължава времето, което младите потребители прекарват онлайн

Случаят "Петрохан-Околчица": Разплита ли се мистерията след новите разкрития на властите

Случаят "Петрохан-Околчица": Разплита ли се мистерията след новите разкрития на властите

България Преди 2 часа

Мотив все още няма, коментираха журналистите Кирил Борисов и Стоян Нешев

Иран с предупреждение за планирани изстрелвания на ракети

Иран с предупреждение за планирани изстрелвания на ракети

Свят Преди 2 часа

То идва на фона на засилено напрежение със САЩ

<p>Йотова подписа указа за изборите и назначи служебния кабинет</p>

Президентът Йотова подписа указа за изборите и назначи служебния кабинет

България Преди 2 часа

Огромна мрежа от скрити електромагнитни вълни, открита около малък леден свят

Огромна мрежа от скрити електромагнитни вълни, открита около малък леден свят

Любопитно Преди 2 часа

Откритието идва от обстоен анализ на данни, събрани от космическия апарат „Касини“ по време на 13-годишната му мисия до Сатурн

Разследват твърдения за тела, погребани близо до ранчото на Джефри Епстийн

Разследват твърдения за тела, погребани близо до ранчото на Джефри Епстийн

Свят Преди 2 часа

Информацията се появи в разсекретените досиета по делото на покойния финансист

Изчезналият кораб край Маслен нос: В издирването се включват и доброволци

Изчезналият кораб край Маслен нос: В издирването се включват и доброволци

България Преди 3 часа

Ще бъде направен обход по крайбрежието между Созопол и Приморско

Мързелива пица за 10 минути: Рецепта в тиган, която „взриви“ социалните мрежи

Мързелива пица за 10 минути: Рецепта в тиган, която „взриви“ социалните мрежи

Любопитно Преди 3 часа

Понякога ви се прияде пица, но нямате време или желание да месите тесто или да чакате доставка

Близки на убитата и натъпкана в куфар Евгения се събират на протест

Близки на убитата и натъпкана в куфар Евгения се събират на протест

България Преди 3 часа

Причината е решението на Софийския апелативен съд да намали присъдата на Орлин Владимиров, както и да оневини баща му Пламен Владимиров

Защо февруари има само 28 дни: Римският трик, който все още управлява календара

Защо февруари има само 28 дни: Римският трик, който все още управлява календара

Любопитно Преди 4 часа

Продължителността на февруари идва най-вече от стари римски навици и суеверия

Как Украйна обучава НАТО да се брани от Русия

Как Украйна обучава НАТО да се брани от Русия

Свят Преди 4 часа

Украйна от почти 4 години се отбранява срещу Русия и по неволя натрупа богат военен опит

НС изслушва представители на АЕЦ "Козлодуй" за извънредните спирания на шести блок

НС изслушва представители на АЕЦ "Козлодуй" за извънредните спирания на шести блок

България Преди 4 часа

Предложението беше направено от Йордан Тодоров от „Възраждане“.

Два звездни отбора пренаписват историята в Hell’s Kitchen

Два звездни отбора пренаписват историята в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 11 часа

Шеф Виктор Ангелов раздели популярните участници на Платинени и Златни

САЩ водят тайни преговори с внука на Кастро?

САЩ водят тайни преговори с внука на Кастро?

Свят Преди 12 часа

"Аксиос" уточнява, че става дума по-скоро за разговори за бъдещето

Всичко от днес

От мрежата

От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

dogsandcats.bg

Защо котката ми се мие върху мен

dogsandcats.bg
1

Кой е най-високият водопад в Родопите?

sinoptik.bg
1

Зимно време: сняг, леден вятър и студ

sinoptik.bg

За какви подаръци всъщност си мечтаем жените за 8 март?

Edna.bg

20 години по-късно: Майли Сайръс отново става Хана Монтана

Edna.bg

Шефът на Ботев Пд разкри за разминавания с Херо, обяви причината за раздялата

Gong.bg

Лъсна звездна двойка по време на Олимпиадата

Gong.bg

Служебният кабинет „Гюров“ положи клетва в Народното събрание

Nova.bg

Издирват турист, изгубил се в Стара планина

Nova.bg