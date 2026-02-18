България

Радев с позиция за кабинета на Гюров

Радев: Отговорността за него ляга единствено върху премиера и партиите

18 февруари 2026, 17:23
Източник: БТА

"Сглобката отстрани президентската институция от съставянето на служебно правителство. Резултатът го виждаме днес: един служебен кабинет с ярко изразени партийни и политически ангажирани лица".

Това заяви във Фейсбук подалият оставка миналия месец като президент Румен Радев.

Първи реакции: Как партиите приеха кабинета на Гюров

"Отговорността за него ляга единствено върху премиера и партиите, които участват в неговото правителство. По същество това е партиен кабинет", подчерта Радев за предложения от Андрей Гюров състав на служебно правителство.

Андрей Гюров представи пред президента Йотова състава на служебния кабинет, ето го списъкът

"Призовавам цялото ни общество да следим внимателно действията на служебния кабинет и подготовката и провеждането на изборите.
Нека през април с вота си потърсим сметка на партиите, които посегнаха на Конституцията в името на властта", призова Радев.

Радев Гюров правителство
Всичко от днес

