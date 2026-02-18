Радев с позиция за кабинета на Гюров

"Сглобката отстрани президентската институция от съставянето на служебно правителство. Резултатът го виждаме днес: един служебен кабинет с ярко изразени партийни и политически ангажирани лица".

Това заяви във Фейсбук подалият оставка миналия месец като президент Румен Радев.

"Отговорността за него ляга единствено върху премиера и партиите, които участват в неговото правителство. По същество това е партиен кабинет", подчерта Радев за предложения от Андрей Гюров състав на служебно правителство.

"Призовавам цялото ни общество да следим внимателно действията на служебния кабинет и подготовката и провеждането на изборите.

Нека през април с вота си потърсим сметка на партиите, които посегнаха на Конституцията в името на властта", призова Радев.