"Без истерия и нулева толерантност към подмяна на вота!": Първи думи на Андрей Гюров като служебен премиер

Д екларирам, че лично аз и служебното правителство ще подготвим честни избори. Поемаме предизвикателството да управляваме страната до излъчване на редовен кабинет без истерия, с разум и здраво стъпили в реалността. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров.

Имаме волята да управляваме честно и почтено. Потвърждавам, че нашият евроатлантически избор не е тактика, той е гаранция за сигурност и просперитет. Ще подкрепяме усилията за траен и справедлив мир в Украйна. Декларирам ясно и категорично, че ще работим със съюзниците си в НАТО, ЕС и ООН. Категорично вярвам, че демокрацията не е лозунг, а единственият работен механизъм. Демократичните избори трябва да излъчат парламент, който да управлява обществото. Честните избори изискват не само администрация, но и гражданска цялост и нулева толерантност към решения, които подменят волята на хората. Гласувайте на 19 април и не позволявайте вота ви да бъде превърнат в инструмент на нечий интерес. Служебното правителство няма да бъде застъпник на нито една партия, нашата цел е честният вот, добави Гюров.

Това правителство е съставено с идеята за широк експертен формат, в него са включени хора с политически опит, но без партийни зависимости. Обединени сме около честни избори и стабилна държава. Искаме да покажем, че с такава управленска формула могат да се постигат добри резултати. Ако в края на нашия мандат хората почувстват, че имат смисъл да гласуват, ако избирателната активност се повиши, ако изборите бъдат признати за честни, тогава ще знаем, че сме си свършили работата, добави Гюров.