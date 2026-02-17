България

Илияна Йотова приема кандидата за служебен премиер, който се очаква да предложи състав на кабинет

Очакванията към вас са изключително големи, каза Йотова на Гюров, когато му възложи да предложи служебен кабинет

17 февруари 2026, 10:45
Илияна Йотова приема кандидата за служебен премиер, който се очаква да предложи състав на кабинет
Д ържавният глава Илияна Йотова ще приеме утре на „Дондуков“ 2 кандидата за служебен министър-председател Андрей Гюров. На 12 февруари президентът определи подуправителя на Българската народна банка за служебен премиер и му възложи да предложи състав на правителство, съобщиха от прессекретариата на президента.

Очакванията към вас са изключително големи, каза Йотова на Гюров, когато му възложи да предложи служебен кабинет. Президентът постави като приоритет провеждането на честни и прозрачни избори. Ще подходя с разум и отговорност, заяви Андрей Гюров тогава и добави, че избраните от него хора ще се представят с опит и експертиза, а не с политически позиции. Това, върху което се обединихме с президентството, е, че в този кабинет не трябва да има "хора на конци", "сламени фигури", "заплюти територии", каза още кандидатът за служебен премиер.

Според промените в Конституцията от 2023 г., след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, президентът назначава служебно правителство и насрочва избори в двумесечен срок. 

След протестите в края на миналата година правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка, а Румен Радев (президент в периода 2017-2026 г.) проведе консултации с формациите в парламента. В началото на тази година Радев връчи три мандата за съставяне на правителство - на ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и „Алианс за права и свободи“, но и трите бяха върнати веднага неизпълнени и стана известно, че ще има предсрочни парламентарни избори. Вотът ще бъде осмият от 2021 г. насам. 

