Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в служебния кабинет

С Андрей Янкулов като служебен вицепремиер даваме ясен знак за важността на съдебната система и реформите в нея, обясни той

Обновена преди 23 минути / 18 февруари 2026, 13:40
П ровеждал съм разговорите самостоятелно и нося цялата отговорност за всички министри в този кабинет. Това каза кандидатът за служебен министър-председател Андрей Гюров пред журналисти след представянето на състава на служебното правителство пред президента Илияна Йотова.

Андрей Гюров представи пред президента Йотова състава на служебния кабинет, ето го списъкът

"С Андрей Янкулов като служебен вицепремиер даваме ясен знак за важността на съдебната система и реформите в нея", обясни Гюров. Янкулов е водил разследването по случая "Осемте джуджета", има моралните и юридическите аргументи да поиска освобождаването на кабинета на главния прокурор. Разчитаме на него да свърши тази работа, заяви Андрей Гюров.

"Важно е вътрешният министър да бъде човек, който не е обвързан с една или друга политическа партия, за да не може да бъде обвинен, че ще води политическа кампания или че ще подпомага с действията си определен проект", каза Андрей Гюров по отношение на предложения от него вътрешен министър Емил Дечев.

"При предишните избори, включително и в решението на Конституционния съд, някъде се къса нишката при това МВР да установява нарушения по време на изборния процес и след това да виждаме наказателни присъди", посочи Гюров.

Той обясни, че разчита Дечев да свърже тези неща и да направи така, че гражданите да знаят, че се носи отговорност за нарушенията.

За предложения служебен заместник министър-председател за честни избор Стоил Цицелков, Гюров заяви, че той познава изборния процес в детайл и ще помогне за осигуряването на честни избори. Ще може да координира всички действия от МВР и гражданското общество, което ще участва, добави Гюров. Цицелков е човек, който дълго време е в гражданския съвет към ЦИК и той ще осигури тази връзка, каза още той.

Гюров отбеляза, че за да бъдат честни изборите и да се осигури спокойствие, е важно не само какви категорични мерки ще вземе МВР, но и ангажираността и участието на гражданите.

На въпрос как се отговаря на заявката за дистанцираност от политическите формации, щом в списъка със служебни премиери има представител на АПС, както и лидер на партия „Единение“, Андрей Гюров обясни, че те са хора с експертиза в съответните ресори. Д-р Хасан Адемов е бил председател на парламентарната социална комисия дълго време, каза Гюров за предложения от него социален министър.

По отношение на Иван Христанов, предложен за министър на земеделието и храните, Андрей Гюров посочи, че е работил с него и е получавал добра обратна връзка за него като човек, който познава сектора.

По думите на Андрей Гюров по случая „Петрохан“ с президента са на едно мнение по въпроса - трябва да има пълна информация и да оставим професионалистите да си свършат работата, посочи той.

Източник: Йоана Христова, БТА    
