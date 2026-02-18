Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в служебния кабинет

П ровеждал съм разговорите самостоятелно и нося цялата отговорност за всички министри в този кабинет. Това каза кандидатът за служебен министър-председател Андрей Гюров пред журналисти след представянето на състава на служебното правителство пред президента Илияна Йотова.

"С Андрей Янкулов като служебен вицепремиер даваме ясен знак за важността на съдебната система и реформите в нея", обясни Гюров. Янкулов е водил разследването по случая "Осемте джуджета", има моралните и юридическите аргументи да поиска освобождаването на кабинета на главния прокурор. Разчитаме на него да свърши тази работа, заяви Андрей Гюров.

"Важно е вътрешният министър да бъде човек, който не е обвързан с една или друга политическа партия, за да не може да бъде обвинен, че ще води политическа кампания или че ще подпомага с действията си определен проект", каза Андрей Гюров по отношение на предложения от него вътрешен министър Емил Дечев.

"При предишните избори, включително и в решението на Конституционния съд, някъде се къса нишката при това МВР да установява нарушения по време на изборния процес и след това да виждаме наказателни присъди", посочи Гюров.

Той обясни, че разчита Дечев да свърже тези неща и да направи така, че гражданите да знаят, че се носи отговорност за нарушенията.

За предложения служебен заместник министър-председател за честни избор Стоил Цицелков, Гюров заяви, че той познава изборния процес в детайл и ще помогне за осигуряването на честни избори. Ще може да координира всички действия от МВР и гражданското общество, което ще участва, добави Гюров. Цицелков е човек, който дълго време е в гражданския съвет към ЦИК и той ще осигури тази връзка, каза още той.

Гюров отбеляза, че за да бъдат честни изборите и да се осигури спокойствие, е важно не само какви категорични мерки ще вземе МВР, но и ангажираността и участието на гражданите.

На въпрос как се отговаря на заявката за дистанцираност от политическите формации, щом в списъка със служебни премиери има представител на АПС, както и лидер на партия „Единение“, Андрей Гюров обясни, че те са хора с експертиза в съответните ресори. Д-р Хасан Адемов е бил председател на парламентарната социална комисия дълго време, каза Гюров за предложения от него социален министър.

По отношение на Иван Христанов, предложен за министър на земеделието и храните, Андрей Гюров посочи, че е работил с него и е получавал добра обратна връзка за него като човек, който познава сектора.

По думите на Андрей Гюров по случая „Петрохан“ с президента са на едно мнение по въпроса - трябва да има пълна информация и да оставим професионалистите да си свършат работата, посочи той.