Първи реакции: Как партиите приеха кабинета на Гюров

Политическите сили подчертаха, че очакват от служебното правителство професионализъм, прозрачност и способност да организира честни избори

О бявяването на служебния кабинет, предложен от Андрей Гюров, предизвика разнопосочни реакции сред парламентарно представените партии. Част от формациите изразиха подкрепа, докато други отправиха критики и поставиха под съмнение някои от номинациите.

Политическите сили подчертаха, че очакват от служебното правителство професионализъм, прозрачност и способност да организира честни избори, както и да гарантира стабилност в ключови сектори на държавата.

Андрей Гюров представи пред президента Йотова състава на служебния кабинет, ето го списъкът

ГЕРБ-СДС: Служебният кабинет е лична отговорност на Йотова

Костадин Ангелов от ГЕРБ коментира представения състав на служебното правителство, посочвайки, че кабинетът е „лична отговорност на президента Илияна Йотова“. Според него основната задача, която предстои, е провеждането на честни парламентарни избори, и тепърва ще се види как служебният кабинет ще се справи с тази отговорност.

Той заяви, че от ГЕРБ никога не са се вторачвали в състава на Министерския съвет и че за тях няма проблем кой заема постовете на отделните министерства.

В същото време Ангелов отбеляза, че в кабинета се наблюдават „сериозни знаци и намигвания в много посоки“, като оставя впечатлението за определени политически цели. Той добави, че ако президентът Йотова не одобряваше състава, кабинетът можеше да бъде върнат, което според него означава, че тя явно подкрепя всеки от министрите.

Според Ангелов целта на служебното правителство изглежда да фаворизира определени политически формации.

„Възраждане“: Гюров представи кабинет с мумии на прехода

Андрей Гюров представи потресаващ кабинет с мумии на прехода. Да не говорим, че вътре има фигури, които би следвало веднага да бъдат разследвани, а те са министри. Министърът на правосъдието например. Лицето Янкулов трябва незабавно да се откаже от номинацията си. 

Това заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов, след като посоченият за служебен министър-председател Андрей Гюров представи пред президента проектокабинета си.

ПП-ДБ са толкова безочливи и нагли, колкото и техните огледални образци от ГЕРБ и ДПС, добави Костадинов в интервю за общественото радио. 

Това, което виждаме представлява една амалгама между ПП-ДБ, АПС, активисти на ГЕРБ – бивши и някои не толкова бивши, наистина е сериозен политически Франкенщайн. Ако това замислят като микс за управление след изборите, Бог да пази България, коментира още Костадинов.

Относно позицията на служебен вицепремиер за честните избори, Костадинов попита: Какво ще работи този човек? Мисля, че са сложили поредния началник на водопад, каза още той.

„ДПС-Ново начало“: Служебният кабинет е „Йотова-Сорос-Петрохан“

Искра Михайлова от „ДПС-Ново начало“ коментира състава на служебния кабинет, отбелязвайки, че той е бил приет от президента Илияна Йотова „за по-малко от една минута“. Според нея това дава основание да се говори за „служебен кабинет на Йотова-Сорос-Петрохан“.

Михайлова подчерта, че в състава на кабинета има лица, свързани с аферата „Петрохан“, като предупреди, че кабинетът е „тясно свързан с политически сили“.

Тя увери, че ДПС ще използва всички налични демократични средства, за да следи и контролира работата на служебното правителство.

„Има такъв народ“ критикува служебния кабинет: „Петрохан“ вместо правителство

Станислав Балабанов от „Има такъв народ“ изрази остри критики към състава на новото служебно правителство. По думите му кабинетът може спокойно да бъде наречен „Петрохан“, като намек за свързаността на част от членовете с предишни скандали и институции.

Балабанов подчерта ролята на вицепремиера, който според него е „юристът на Антикорупционния фонд“. Той заяви, че в момента „бащата на Пеевски получава властта през задния вход“ чрез назначаването на двама свои министри.

Според него в кабинета прозира „тясно влияние“ на „Продължаваме Промяната“, като започне от министър-председателя, който бил бивш шеф на парламентарната група на партията, мине през неправителствени организации, които според него са опитвали да прикрият скандала „Петрохан“, и стигне до „бащата на задкулисието в България“, който ще разполага с двама министри.

Балабанов изрази недоверие към способността на служебния кабинет да гарантира честни избори и посочи, че не вярва в намеренията му по този въпрос.

Васил Терзиев: Участието в кабинета е въпрос на дълг към държавата

Кметът на София Васил Терзиев изрази подкрепа за решението на Георги Клисурски да приеме поста министър на финансите в кабинета на Андрей Гюров. В своя позиция Терзиев посочи, че участието в служебно правителство е въпрос на дълг към държавата, а не на лична амбиция.

Да бъдеш част от служебно правителство или да оглавиш такова, никога не е въпрос на лична амбиция. Става дума за дълг към държавата. Затова подкрепям и напълно разбирам решението на Георги Клисурски да приеме да бъде Министър на финансите в кабинета на Андрей Гюров. Аз ще поема временно неговите задължения в Столична община.

За Жоро мога да говоря много и то не формално, а лично. Работим рамо до рамо в управлението на финансите на София - в среда на ограничени ресурси, натиск и тежко наследство. Знам колко е взискателен към себе си, познавам неговия професионален стандарт и вниманието му към всяко евро от публичния ресурс. Познавам и способността му да отстоява решения, когато вярва, че са най-правилното нещо.

Знам и какво огромно предизвикателство е да се събере работещ управленски екип. И само мога да си представям колко по-трудно е да го направиш за по-малко от седмица. Убеден съм, че Жоро ще бъде достойно попълнение в този екип като стабилен, компетентен и почтен министър в кабинета на Гюров.

Служебното правителство няма мандат да прави дългосрочни политически завои. Неговата задача обаче е още по-трудна и по-деликатна - да гарантира функционирането на държавата в отсъствието на редовно управление и да проведе честни и прозрачни избори. Хоризонтът е кратък, но отговорността е огромна.

Не очаквам от този кабинет да реши всички натрупани проблеми. Очаквам да внесе дисциплина, да стабилизира процесите и да разчисти част от натрупаното, така че след изборите държавата да може да продължи напред на по-здрава основа. Пожелавам на Андрей, Жоро и целия екип успех, смелост и решителност. Страната ни има нужда от хора с характер, спокойствие и професионализъм.

