„Кошмари в кухнята" с нов сезон от 20 февруари

Шеф Манчев тръгва на път, за да помогне на ресторанти в България и извън нея

19 февруари 2026, 11:07
„Кошмари в кухнята“ с нов сезон от 20 февруари
Източник: NOVA

Ш еф Иван Манчев тръгва на обиколка както в България, така и извън нея, за да помага на ресторантьори от 20 февруари в 20:00 ч. по NOVA. Предстои да се сблъска с емоционални истории, шокиращи условия и тежки бизнес решения. Той ще премине от Лом до Пловдив и от Севлиево до Банско, а след това ще отиде на спасителни мисии в сърцето на Европа. За първи път в историята на предаването публиката ще види и създаването на семеен ресторант от нулата.

Преди да се срещне с новите предизвикателства шеф Манчев ще посети някои от най-ярките герои от минали сезони, за да провери на място как са надградили работата си и в кои от неговите съвети са се вслушали. Емоциите ще бъдат разнопосочни, а изненадите – както приятни, така и шокиращи.

В този сезон зрителите ще видят срещата на шеф Манчев с българско семейство в чужбина, което мечтае да се прибере у дома, прясно уловен подарък специално за него, атмосферата на „женско царство“ в кухнята и хармонията между рок музиката и кебапчетата.

Шеф Манчев ще разкрие още любопитни подробности за новия сезон на „Кошмари в кухнята“ в петък в „На кафе“.

Не пропускайте старта на новия сезон на „Кошмари в кухнята“ в петък от 20:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA    
19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“

Преди 5 часа
"Ще има сериозни последици": Русия с остро предупреждение към САЩ

Преди 4 часа
Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване

Преди 6 часа
Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите

Преди 5 часа
Всичко от днес

