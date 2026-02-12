България

Президентът Йотова връчи мандата за служебен кабинет на Андрей Гюров

Предстои той да предложи състав на служебното правителство

Обновена преди 1 час / 12 февруари 2026, 06:49
П резидентът Илияна Йотова посочи за служебен премиер подуправителя на Българската народна банка Андрей Гюров. Тя го прие на „Дондуков“ 2 на 12 февруари точно в 10.00 часа, за да му възложи да състави служебно правителство.

"Връчвам ви този мандат за съставяне на служебно правителство, очакванията към вас са изключително големи. Искаме честни, прозрачни и добре подготвени и проведени избори за НС", обърна се президентът към Андрей Гюров.

"Очакваме да защитите всеки глас. Очакваме изборите да се проведат според правилата и конституцията, за да гарантират силна, правова, стабилна държава. Консултациите с партиите очертаха общото разбиране за най-належащите проблеми, които искат спешни решения", каза още Йотова.

"В споделената отговорност между властите ще зависи спешното адекватно решение на всички тези проблеми. Очаквам до седмица да представите състав на служебно правителство", добави президентът.

"Вие ми давате вашето доверие и аз го приемам, въпреки уговорката на един ограничен избор", заяви от своя страна подуправителят на Българската народна банка (БНБ).

"Ще подходя с разум и отговорност", каза Гюров.

"Задачата ми е да има честни избори и хората да видят смисъл да гласуват, както и да се работи без да се създава истерия. Обществото трябва първо да се довери на личностите, които представляват институциите", отбеляза той.

"В следващите дни ще събера екип, в който всички ще намерят своя образ, това ще са хора с експертиза, приличие и опит, те няма да се представят с политическите си позиции. Това ще са лица, които няма да действат безпардонно, нито ще се налагат с агресия, а ще всяват спокойствие. Очакваме възможност да се докажем с работа", подчерта Гюров.

Андрей Гюров бе един от петимата кандидати от т. нар. „домова книга“, които след срещите с президента Йотова се съгласиха да станат служебни премиери.

„Споделих с президента Йотова, че съм готов да поема отговорността за служебен премиер, ако това стане при ясни принципи и без скрити условия. Това значи България–Европа, а там се провеждат честни избори“, каза той след срещата си с държавния глава, която се проведе на 28 януари.

Според него честни избори може да имаме, когато едно служебно правителство не се намесва на политическия терен и е неутрално. 

Кой е Андрей Гюров?

Гюров е подуправител, ръководител на управление „Емисионно”, и член на Управителния съвет на Българската народна банка, избран от 49-ото Народно събрание на 26 юли 2023 г. с шестгодишен мандат.

Той се включва в политиката през 2021 г. с новосъздадената тогава от Асен Василев и Кирил Петков партия „Продължаваме промяната“. Гюров е избиран за депутат в три парламента - 47-ото, 48-ото и 49-ото Народно събрание. Председател е на парламентарната група на партията в 47-ото и 48-ото НС.

Преди да влезе в политика преподава Корпоративни финанси, Управление на риска, Оценяване на компании, Управление на инвестиции във Факултет по бизнес администрация на Американски университет в Благоевград. 

Казусът с несъвместимостта на Гюров

На 27 юни 2024 г. Комисията за противодействие на корупцията установи несъвместимост по отношение на Андрей Гюров и той излезе в неплатен отпуск. Според Комисията Гюров е в несъвместимост със заеманата длъжност, тъй като е бил длъжен по Закона за ЕЦБ и за БНБ да декларира за участие в органи, занимаващи се с търговска дейност, а не го е направил в декларацията, която е подал към БНБ. 

Административният съд отмени решението на КПКОНПИ, с което Гюров бе отстранен. 

„Тече дело пред съда на ЕС и там на изслушването получих подкрепа от ЕЦБ и ЕК. В този смисъл нямам морални проблеми да приема поста служебен премиер. Президентът Йотова с юридическия екип в президентството ще вземат решение“, коментира Гюров на 28 януари.

Реакцията на политиците

Служебният кабинет ще бъде на ПП-ДБ и Илияна Йотова. Това заяви заместник-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева.

„Очевидно консултации са дали резултат. Имаме избора, пожелан от парламентарната група на ПП-ДБ. Кабинетът обаче ще бъде изцяло в прерогативите на г-жа Йотова. Ако за служебен премиер имаше ограничен избор, то съставът на служебния кабинет е изцяло в правомощията на президента“, добави тя.

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев заяви, че служебният кабинет е на България, няма как да направят предложения за министри. „Моето лично мнение, и на ПП, е, че най-честните избори, които сме имали са били под ръководството на г-н Рашков“, каза още той. 

Андрей Гюров е тясно свързан с политическа сила, напомни заместник-председателят на ПГ на „ДПС-Ново начало“ Искра Михайлова-Копарова. Тя коментира още, че служебният премиер трябва да бъде максимално отдалечен от политическите сили. „Г-жа президентът на България взе решение и номинира Гюров за служебен премиер. Андрей Гюров е тясно свързан с политическа сила. Той беше председател на ПГ на ПП-ДБ“, каза тя.

Председателят на ПГ на „БСП-Обединена левица" Наталия Киселова очаква Гюров да представи компетентен и независим състав на Министерски съвет. „Всички видяхме, че г-жа Йотова проведе сериозни консултации, не всички парламентарни групи се отнесоха сериозно. Оттук насетне очакваме посочения за служебен министър-председател да представи един компетентен и независим състав на Министерски съвет, за да се изпълни основната функция, а именно честни избори“, каза Киселова и добави, че „по проектосъстава на правителството и след това по действията му ще можем да кажем дали са се справили със задачата“.

Председателят на ПГ на „Има такъв народ“ (ИТН) Тошко Йорданов заяви, че „Йотова избра да подкрепи коалицията на шарлатаните“. „Терминът „коалиция на шарлатани“ и „шарлатани“ беше въведен от Румен Радев, а Йотова му беше вицепрезидент“, каза Йорданов.

А според Румен Радев, който напусна през януари „Дондуков“ 2, за да създаде свой политически проект, Йотова е направила оптималния избор за служебен премиер.

Източник: БГНЕС    
Президентът Йотова връчи мандата за служебен кабинет на Андрей Гюров

