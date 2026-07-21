Израелски удар уби шестчленно семейство в Газа

И зраелски въздушен удар срещу град Газа е отнел живота на семейство с четири деца, съобщиха здравните власти в ивицата Газа, цитирани от "Ройтерс". При атаката домът на семейството е бил подпален.

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По данни на местни медици ударът е бил извършен в квартал „Сабра“ в централната част на град Газа. Загинали са Фирас ал Масри, съпругата му Салсабел, трите им дъщери и синът им.

Израелската армия потвърди, че е извършила удар в района, като посочи, че целта е била член на палестинската групировка „Хамас“. От ЦАХАЛ заявиха, че все още анализират резултатите от операцията и не коментираха информацията за цивилните жертви.

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ЦАХАЛ съобщи за ликвидирани бойци

Междувременно Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) обявиха, че при операции от петък насам са били убити трима бойци от „Хамас“ и „Ислямски джихад“.

Според израелската армия двама от тях са участвали в нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 г. – атаката, при която палестински бойци нахлуха на израелска територия, убиха около 1200 души и отвлякоха около 250 заложници. Това събитие постави началото на продължителната война в ивицата Газа.

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Продължаващото напрежение след примирието

По данни на здравните власти в Газа, след сключването на примирието между Израел и „Хамас“ броят на палестинските жертви от израелските удари е надхвърлил 1150 души. Според същите източници повечето от тях са цивилни.

За същия период са загинали и четирима израелски военнослужещи.

„Хамас“ обичайно не публикува точния брой на загиналите си бойци. Макар примирието да прекрати мащабните бойни действия, израелските сили продължават да извършват почти ежедневни операции, които според ЦАХАЛ са насочени срещу бойци и военна инфраструктура на въоръжени групировки в Газа.

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Хуманитарната ситуация остава тежка

Според здравното министерство в Газа, контролирано от „Хамас“, при израелската военна операция след атаката от октомври 2023 г. са загинали над 73 000 палестинци.

Ройтерс отбелязва, че почти цялото население на анклава – около два милиона души – е било принудено да напусне домовете си. Много хора в момента живеят във временни лагери, палатки или разрушени сгради на фона на продължаващата хуманитарна криза.