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Пълен хаос в Милано: Ледена буря провали концерт на Bad Bunny

Суперклетка с гигантска градушка и поройни дъждове удари Милано по време на шоуто на Bad Bunny. Над 60 000 фенове бяха спешно евакуирани от стадион „Сан Сиро“, а част от сценичната техника бе унищожена

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М ълнии, опустошителна градушка и поройни дъждове превърнаха дългоoчаквания концерт на пуерториканската суперзвезда Bad Bunny в Милано в истински кошмар за десетки хиляди фенове, съобщава The Guardian.

(Във видеото може да научите повече за: Рапърът Bad Bunny с две восъчни фигури в музея на Мадам Тюсо)

Латино иконата, който в момента е на мащабно европейско турне, бе принуден внезапно да прекъсне шоуто си на открития стадион „Сан Сиро“ (Джузепе Меаца), след като неочаквана суперклетка и градушка с размерите на ледени топки за тенис връхлетяха италианския град.

Апокалипсис за броени минути

Концертът започнал с традиционната за артиста висока енергия, а над 60 000 фенове танцували под открито небе. Едва 40 минути след началото на шоуто обаче, небето над Милано се свлякло, а над стадиона започнали да падат мълнии.

Въпреки опитите на Bad Bunny да продължи с изпълненията си под дъжда, ситуацията бързо излязла извън контрол. Едрата градушка започнала да чупи част от сценичното оборудване, а водата заляла терена и част от техниката, създавайки реален риск от късо съединение и токов удар.

„Обичам ви, Милано! Искам да продължим, но безопасността на всички ви е на първо място. Трябва да спрем!“, викнал певецът от сцената, преди екипът по сигурността бързо да го изведе под трибуните.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Паника и евакуация на „Сан Сиро“

След съобщението на артиста на стадиона настъпил пълен хаос. Хиляди фенове, облечени с летни дрехи, се втурнали да търсят подслон под козирките на стадиона и във вътрешните коридори, опитвайки се да се предпазят от падащите ледени парчета.

В социалните мрежи светкавично се появиха стотици видеа, показващи река от вода по стълбищата на „Сан Сиро“ и тълпи от мокри до крака хора, които скандират името на изпълнителя.

Организаторите на събитието официално прекратиха концерта около половин час по-късно, като заявиха, че ще разпространят допълнителна информация относно евентуална нова дата или възстановяване на сумите за билетите.

Източник: The Guardian    
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