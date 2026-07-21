Пълен хаос в Милано: Ледена буря провали концерт на Bad Bunny

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М ълнии, опустошителна градушка и поройни дъждове превърнаха дългоoчаквания концерт на пуерториканската суперзвезда Bad Bunny в Милано в истински кошмар за десетки хиляди фенове, съобщава The Guardian.

(Във видеото може да научите повече за: Рапърът Bad Bunny с две восъчни фигури в музея на Мадам Тюсо)

Латино иконата, който в момента е на мащабно европейско турне, бе принуден внезапно да прекъсне шоуто си на открития стадион „Сан Сиро“ (Джузепе Меаца), след като неочаквана суперклетка и градушка с размерите на ледени топки за тенис връхлетяха италианския град.

Апокалипсис за броени минути

Концертът започнал с традиционната за артиста висока енергия, а над 60 000 фенове танцували под открито небе. Едва 40 минути след началото на шоуто обаче, небето над Милано се свлякло, а над стадиона започнали да падат мълнии.

Въпреки опитите на Bad Bunny да продължи с изпълненията си под дъжда, ситуацията бързо излязла извън контрол. Едрата градушка започнала да чупи част от сценичното оборудване, а водата заляла терена и част от техниката, създавайки реален риск от късо съединение и токов удар.

„Обичам ви, Милано! Искам да продължим, но безопасността на всички ви е на първо място. Трябва да спрем!“, викнал певецът от сцената, преди екипът по сигурността бързо да го изведе под трибуните.

Паника и евакуация на „Сан Сиро“

След съобщението на артиста на стадиона настъпил пълен хаос. Хиляди фенове, облечени с летни дрехи, се втурнали да търсят подслон под козирките на стадиона и във вътрешните коридори, опитвайки се да се предпазят от падащите ледени парчета.

В социалните мрежи светкавично се появиха стотици видеа, показващи река от вода по стълбищата на „Сан Сиро“ и тълпи от мокри до крака хора, които скандират името на изпълнителя.

Bad Bunny concert ends in chaos in Milan with 80,000 evacuated and fans left with head injuries after being hit with golf ball-sized hailstones https://t.co/0Fm1d0gIAL — Daily Mail (@DailyMail) July 20, 2026

Организаторите на събитието официално прекратиха концерта около половин час по-късно, като заявиха, че ще разпространят допълнителна информация относно евентуална нова дата или възстановяване на сумите за билетите.