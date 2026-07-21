България

Влак удари камион край Шумен

Инцидентът е станал на железопътен прелез в кариера край село Златна нива

Василена Василева Василена Василева

21 юли 2026, 11:44
Влак удари камион край Шумен
Сигналът за катастрофата е подаден малко преди 10:00 часа в понеделник   
Източник: NOVA

В лакова композиция се сблъска с тежкотоварен автомобил на железопътен прелез край шуменското село Златна нива. При инцидента няма пострадали, но са нанесени сериозни материални щети по локомотива и полуремаркето на камиона, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Шумен.

Сигналът за катастрофата е подаден малко преди 10:00 часа в понеделник. На място незабавно са изпратени екипи на полицията и пожарната.

След пристигането си служителите установили, че произшествието е станало на вътрешен железопътен прелез в кариера за добив на инертни материали край село Златна нива, община Каспичан.

По първоначални данни влакова композиция, състояща се от два локомотива и 20 вагона, е ударила товарен автомобил с полуремарке, който е преминавал през прелеза.

  • Няма пострадали

При сблъсъка няма ранени хора, но щетите по локомотива и полуремаркето са значителни.

Машинистите – на 47 и 57 години, както и 61-годишният водач на тежкотоварния автомобил, са били тествани за употреба на алкохол. Пробите и на тримата са отрицателни.

  • Образувано е досъдебно производство

За обезопасяването на района са работили три екипа на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен и един екип от Нови пазар.

Пожарникарите са обезопасили товарния автомобил, като са премахнали акумулаторните му батерии, за да бъде предотвратен риск от възникване на пожар.

На мястото е извършен оглед, а по случая е образувано досъдебно производство. Причините за инцидента се изясняват.

Редактор: Василена Василева
Източник: МВР    
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