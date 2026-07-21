Внимание: Оранжев и жълт код за порои и градушки в сряда, градусите тръгват надолу

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П реминаването на студен атмосферна фронт носи рязка промяна във времето у нас. На 22 юли (сряда) голяма част от страната ще бъде под влиянието на нестабилна въздушна маса, която ще донесе опасни метеорологични явления, краткотрайни, но интензивни валежи и градушки.

Къде е най-опасно на 22 юли?

Според картата за опасни явления на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) сряда носe сериозно предупреждение за източните райони.

Източник: НИМХ/Опасни явления/Vesti.bg

Оранжев код (Висок риск): Обявен е за 5 области в Източна България – Силистра, Добрич, Варна, Шумен и Бургас. В тези региони се очакват поройни дъждове с големи количества валеж за кратко време, чести гръмотевични разряди и висока вероятност за градушки.

Жълт код (Потенциална опасност): Обхваща централните, северните и южните области, сред които Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково и Ямбол. Там също ще има кратки, но временно интензивни валежи с гръмотевици.

Зелен код (Без опасни явления): Остава единствено в крайните югозападни и западни части – областите Видин, София-град, София-област, Перник и Кюстендил.

Синоптикът Анастасия Кирилова от НИМХ посочва, че въпреки слънчевите часове преди обяд, купесто-дъждовната облачност бързо ще се развива и на много места ще предизвика бури, като най-значителни по количество ще са валежите в Източна България и планинските масиви.

Какво ще е времето в четвъртък и следващите дни?

Постепенно успокояване на атмосферата се очаква на 23 юли (четвъртък). Вероятността за валежи в по-голямата част от страната ще намалее значително. Само на отделни места, предимно в източните райони, все още е възможно да превали и прегърми.

Ще духа до умерен северозападен вятър, с който ще продължи да нахлува малко по-хладен въздух. Жегите временно отстъпват, като максималните температури в четвъртък ще бъдат между 25° и 30°.

Напомняне: Какво беше времето във вторник, 21 юли?

Промяната започна още на 21 юли, когато дежурният синоптик Калин Петров отчете отслабване на атмосферното налягане. След слънчевото утро, следобедните часове ще донесат валежи и градушки, предимно в западната половина от страната, Рило-Родопската област и по Северното Черноморие, при максимални температури между 30° и 35° (около 30° за София). На морето градусите на водата се задържат около 25°, но на север от нос Калиакра ще спаднат до едва 20°.