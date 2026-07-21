България

„Все едно сме били на война“: Пловдив се събуди в разруха след най-тежката си буря

Порой, градушка и ураганен вятър наводниха улици, събориха стотици дървета и оставиха аварийни екипи да работят цяла нощ

Василена Василева Василена Василева

21 юли 2026, 09:09
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П ловдив се събужда след една от най-тежките бури през последните години. Проливен дъжд, градушка и силен вятър връхлетяха града късно в понеделник вечерта, оставяйки след себе си наводнени улици, паднали дървета, повредени автомобили и стотици сигнали за помощ.

Осем екипа на общинското предприятие „Градини и паркове“, служители на ОП „Чистота“, екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, полицията и доброволци продължават да работят по най-засегнатите места в града.

  • Над 420 сигнала за произшествия

По данни на старши комисар Васил Димов, директор на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив, до 06:30 часа във вторник сутринта са получени общо 422 сигнала.

По-голямата част от тях са за паднали дървета и клони, наводнени улици, подлези, приземни етажи и гаражи.

Силният порой превърна редица централни булеварди в реки, а на много места шахтите не успяха да поемат огромното количество вода. Част от тях са били запушени от листа и отпадъци, като в някои райони граждани сами са отпушвали отводнителните съоръжения.

Източник: Илиян Велков, NOVA
  • Спасени хора и десетки повредени автомобили

По време на бурята спасителните екипи са извършили няколко рискови операции.

Петима души са били извадени от автомобили, върху които са паднали големи дървета по време на движение. Други двама души са спасени от подлез, който за минути е бил залят от вода.

Подадени са над 100 сигнала за паднали дървета, като много от тях са изтръгнати с корен.

Повече от 40 паркирани автомобила са повредени, след като върху тях са паднали клони и стволове.

  • Мълнии предизвикаха пожари

По информация на пожарната са възникнали и три пожара, причинени от удари на мълнии. При един от случаите мълния е ударила директно тераса на жилищен блок.

Няма данни за загинали или тежко пострадали хора.

  • Жители сами разчистват щетите

Много пловдивчани са започнали сами да разчистват падналите дървета, докато чакат помощ от аварийните екипи.

„Снощи дърветата започнаха да се огъват. Слязохме със съседите и започнахме да махаме клоните, но дървото е прекалено тежко. Обадихме се на Гражданска защита, но ни казаха, че целият град е потънал и не знаят кога ще дойдат. Имам важна среща, а не мога да извадя колата си“, разказа пред NOVA пловдивчанинът Георги Недев, чийто автомобил е затиснат от паднало дърво.

  • Най-тежка остава ситуацията на няколко места

Една от най-критичните точки в града е улица „Младежка“, където огромно изкоренено дърво е блокирало изцяло движението в близост до сградата на Областната администрация.

На местния пазар паднали дървета са повредили три търговски павилиона.

„Все едно сме били на война, всичко е много зле“, разказват търговци, които се опитват сами да разчистят щетите, за да спасят стоката си.

  • Кметът благодари на доброволците

Разчистването на града се координира на място от кмета на Пловдив Костадин Димитров и заместник-кмета Иван Стоянов.

„Благодаря на всеки гражданин, който се включва в почистването и помага“, заяви Димитров.

Източник: Илиян Велков, NOVA
  • Възможни са проблеми с водоснабдяването

От ВиК съобщават, че в някои райони на Пловдив е възможно временно понижено налягане на водата. Причината е авария, предизвикана от прекъсване на електрозахранването.

Екипите работят по отстраняването на проблема, а от дружеството уверяват, че нормалното водоподаване ще бъде възстановено възможно най-скоро.

Макар голяма част от водата вече да се е оттекла, на отделни места придвижването все още остава затруднено, а разчистването на падналите дървета и клони продължава.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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