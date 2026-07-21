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Трагедия в света на красотата: Почина участничка в „Мис Вселена Ямайка“

Според профила на „Мис Вселена Ямайка“ в Instagram, Малкълм е била актриса и изпълнителка с над десетгодишен опит в развлекателната индустрия

Надежда Неменски Надежда Неменски

21 юли 2026, 11:17
корона тиара конкурс за красота
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

Б ивша участничка в „Мис Вселена Ямайка“ е починала, съобщиха от организацията в Instagram на 18 юли. ЛаТоя Малкълм участва в националния конкурс през 2024 г. и също така беше носителка на титлата „Мис Ямайка Бикини Интернешънъл“.

„Нашите искрени съболезнования са с нейното семейство, приятели и близки“, написаха от организацията в изявлението си, докато редица хора изразиха подкрепата си към семейството на Малкълм в коментарите.

Според профила на „Мис Вселена Ямайка“ в Instagram, Малкълм е била актриса и изпълнителка с над десетгодишен опит в развлекателната индустрия, пише списание People.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Според откъс от статия във вестник Jamaica Observer, Малкълм е била също така и инструктор по танци. През 2024 г. тя грабва титлата „Мис Ямайка Бикини Интернешънъл“, като споделя пред изданието как въпреки смъртта на баща ѝ по-рано същата година, тя е успяла да прояви воля в подготовката си и да извоюва короната.

„Мой обичан татко, г-н Малкълм, тази победа беше за теб. Твоята единствена дъщеря продължава да те кара да се гордееш. Знам, че ми се усмихваш от небето 🕊️💙“, написа тя тогава в публикация в Instagram, празнувайки своята победа.

Малкълм бе известна и с работата си по проекта Transition („Преход“), насочен към осигуряване на обучения и ресурси за подрастващи, за да успяват да се справят с новите възможности пред тях.

Много хора отправиха своите думи на подкрепа в раздела за коментари под публикацията на организацията „Мис Вселена Ямайка“, изразявайки скръбта си от новината.

Настоящата носителка на титлата „Мис Вселена Ямайка“ Габриел Хенри, която миналата година влезе в заглавията на медиите след силно отразеното ѝ падане от сцената по време на конкурса „Мис Вселена“ в Тайланд, също използва своя профил в Instagram, за да изрази съболезнованията си.

„След много години, прекарани в преживяване на загуби и трудности, научих колко е важно да спреш за момент и да почетеш живота на онези, които са живели пълноценно, без извинения и с голяма страст. Да научим за смъртта на ЛаТоя е огромна загуба за нейното семейство, за цялата общност и за Ямайка. Нейното влияние винаги ще се помни, а гласът ѝ няма да бъде забравен. Пожелавам на семейството ѝ моите най-дълбоки съболезнования. Нека почива в мир“.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: People    
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