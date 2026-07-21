2000 години лъжа? Нови разкрития за съдбата на оцелелите от Помпей

Не всички жители на Помпей са загинали при изригването на Везувий през 79 г. сл. Хр. Археологът Стивън Тък открива доказателства, че хиляди хора са успели да избягат, като проследява имена от древни надписи и установява, че оцелели са се заселили в десетки други римски градове.

Оцелелите не просто са избягали, а са възстановили живота си. Част от жителите на Помпей възстановили бизнеса си, създали нови семейства и се интегрирали в други общности, което променя традиционния разказ за Помпей като място на пълно унищожение.

Новите изследвания показват по-пълен образ на ежедневния живот в древния град. Учените вече се фокусират не само върху богатите домове и фреските, а и върху обикновените хора, роби, работници и средната класа, разкривайки техните навици, здраве, храна и бит.

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Помпей често е възприеман като застинала във времето капсула, някога оживен пристанищен град, който замлъкнал, след като Везувий изригнал и покрил древноримското селище с дебел слой пепел през 79 г. сл. Хр.

„Това е толкова силен и устойчив разказ“, казва пред CNN д-р Стивън Тък, професор и ръководител на катедрата по класически науки в Университета на Маями в Оксфорд, щата Охайо. „Разхождаш се из Помпей и почти веднага се сблъскваш с тази история: всички умират, всичко е унищожено.“

Но посещенията на Тък в Помпей през годините разкрили това, което той нарича „доказателства чрез отсъствие“, улики, оставени от предметите, които липсвали в онзи съдбовен ден, като празни домашни олтари и конюшни.

„Когато се вгледаш по-внимателно, осъзнаваш, че липсват много неща, които би трябвало да са там. Няма лодки, вързани на пристанището, а всички сандъци, в които хората в римския свят са държали парите си, са празни. В един момент ми хрумна, че това не съответства на историята, че всички са загинали“, казва Тък.

През последното десетилетие Тък работи по Проекта за оцелелите от Помпей, мащабно изследване, насочено към откриването на хората, които са успели да избягат, преди Помпей и близкият Херкулан да бъдат унищожени. Откритията му са публикувани в книгата от 2025 г. „Escape From Pompeii: The Great Eruption of Mount Vesuvius and its Survivors“ („Бягство от Помпей: Голямото изригване на Везувий и неговите оцелели“).

Той проучва онлайн бази данни, създадени от международни екипи учени, които търсят латински надписи с имена от двата града, издълбани върху каменни плочи преди близо 2000 години. След това Тък проследява тези имена, за да разбере дали историите на хората са приключили в деня на изригването.

Историите на трима от хората, които Тък проследява, са в центъра на новия документален сериал „Pompeii: Out of Time“, чийто изпълнителен продуцент и водещ е актьорът Tom Hiddleston. Той е изучавал класически науки в Университета в Кеймбридж и посещава Помпей за първи път през 1998 г., когато е 17-годишен и силно увлечен от историята.

Докудрамата съчетава драматични възстановки и разследваща журналистика, за да потопи зрителите в живота на трима души в деня на изригването, тийнейджър чирак ковач, бизнесдама и преториански гвардеец. Във фона постоянно върви таймер, обратно броене, което разкрива крайната съдба на всеки от тях.

„Това, което е толкова забележително в историята на Помпей, е, че имаме привилегията да разполагаме с огромно количество детайли и разнообразие за техния обикновен живот. Помпей е жив паметник на миналото. Можеш да протегнеш ръка през времето и да почувстваш връзката с нишката на човешката история“, казва Хидълстън.

Продължаващите изследвания в Помпей, включително проектите, ръководени от експерти като Тък, представени в сериала, разкриват неизвестни досега аспекти от ежедневието на жителите на града преди и след бедствието.

Откритията показват, че с промяната на познатия разказ се оформя по-дълбок и многопластов поглед към човешката смелост и устойчивост пред лицето на внезапно природно бедствие.

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Заспалият гигант

В началото на „Pompeii: Out of Time“ земетресение разтърсва града, но хората продължават ежедневните си занимания и изглежда не отдават голямо значение на случилото се.

„Тогава хората вероятно не са осъзнавали връзката между тези земетресения и това, което предстои по-късно“, казва пред CNN Кристофър Джаксън, геолог и гост-професор в катедрата по науки за Земята и инженерство в Имперския колеж в Лондон. В сериала Джаксън показва на Хидълстън различните етапи от изригването.

Земетресенията продължили четири дни преди изригването. Серия от трусове 17 години по-рано вече била повредила сградите и водоснабдителната инфраструктура на града. Когато Везувий изригнал, възстановяването все още продължавало, казва Джаксън.

„Хората вероятно просто не са знаели, че живеят в сянката на действащ вулкан, защото той не е изригвал през техния живот“, обяснява той.

Римският адвокат и писател Плиний Млади станал свидетел на разрушението от другата страна на Неаполитанския залив и оставил това, което се смята за един от първите писмени разкази за вулканично изригване. Неговият чичо Плиний Стари, военноморски и армейски командир на Римската империя, загинал, докато се опитвал да спаси хора от бедствието през залива.

Учени като Джаксън сравняват разказа на Плиний Млади с геоложките записи, запазени около Везувий, използвайки подробното му описание, за да възстановят активността на вулкана.

Изригването се развило в пет фази в рамките на около 24 часа, ужасяващо и постепенно натрупващо се изпитание за неподготвените жители.

„Пирокластичните потоци, тези горещи, бързи, плътни и наситени с газ потоци, които се спускат по склоновете на Везувий към Помпей и Херкулан, са довели до смъртта на значителен брой хора за много кратко време. Преди тези потоци обаче е имало постепенното натрупване на пепел, изхвърляна от изригващия стълб, което е довело до рухването на покривите“, казва Джаксън.

Учените все още определят Везувий като активен вулкан, последното му изригване е през 1944 г. Експертите смятат, че в момента той се намира в спокойно състояние, но изследователи го наблюдават непрекъснато. В основния кратер се извива серниста пара.

„Изведнъж се чувстваш малък пред мащаба на вулкана, защото той е невъобразимо огромен. А когато погледнеш надолу към Помпей и Херкулан, това, което ме порази, е колко далеч се намират те. Това просто показва силата на природата, свързана с тези вулканични изригвания“, казва Джаксън за изкачването си до върха.

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Къде отиват оцелелите

Проследяването на имената от около 20 000 надписа отвежда Тък по следите на оцелелите до 48 римски града.

Оцелелите се установили в рамките на около 32 километра от Помпей и Херкулан, като търсели общности, които им напомняли за родните им места. Сред тях имало много освободени роби и представители на търговската класа.

Но между оцелелите имало съществени различия, отбелязва Тък. Жителите на Херкулан останали по-близо до районите, засегнати от разрушението. Тези хора били по-бедни и често сключвали бракове вътре в собствената си общност от бежанци.

Тък успял да възстанови историята на жена, която загубила съпруга си, но успяла да избяга от Помпей заедно с малката си дъщеря. Двете достигнали до Остия, пристанищния град на Древен Рим, където жената се омъжила повторно за лекар на императора. Професорът открил също доказателства, че дъщеря ѝ по-късно се омъжила и имала деца.

„Хората от Помпей се разпръснали повече.Изглежда са имали по-добри ресурси и по-добри връзки. Те възстановяват бизнеса си. Децата им се кандидатират за обществени длъжности. Правят религиозни посвещения на божества, за които няма доказателства, че са почитали в Помпей. Те наистина изглежда са се приспособили към новите си общности“, казва Тък.

Тък смята, че жителите на Херкулан останали близо до дома си, защото произлизали от по-малка и по-затворена общност, докато жителите на Помпей били по-силно свързани с по-широкия древноримски свят и с разнообразно население от чужденци.

Работата по проекта за оцелелите, която позволила на Тък да проследи някои родословни линии в продължение на няколкостотин години, променила начина, по който той възприема историята на Помпей.

„Това променя разказа към история за оцеляване, надежда и нещо, което е много различна, ориентирана към човека история, която продължава и след това“, казва той.

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Възстановяване на ежедневието в Помпей

Част от очарованието на откритията в Помпей идва от впечатляващите домове на градския елит, покрити с цветни стенописи. Но нови изследвания хвърлят светлина върху живота на хората от средната и по-ниската класа.

„Едно от нещата, които ми харесват в документалния сериал, е, че той наистина иска да постави акцент върху ежедневието и върху преживяванията на реалните хора“, казва Кайти Барет, археолог и професор в катедрата по класически науки в Университета „Корнел“ в Итака, щата Ню Йорк. Барет е сред учените, представени в поредицата.

Тя е съдиректор на археологически проект в Помпей, който изследва по-голям дом на богат човек и съседно по-малко жилище, за да разбере как отношенията между хората в двете домакинства са се променяли с течение на времето.

„Повечето хора, които са били активни там, не са били богатите собственици на домовете, а поробените хора, които са били принудени да работят за тях.Това ни дава възможност да се опитаме да разберем какъв е бил техният живот и техните преживявания, а не само тези на заможните собственици“, казва Барет.

Екипът разкопава тоалетните помещения и отходните ями на двата дома, за да открие нови доказателства за здравето, храненето, домакинския труд и санитарните условия, по пътя прави някои изненадващи открития, като костени фиби за коса и множество малки стъклени бутилки, които някога са съдържали течности.

„Не е необичайно да открием отпадъци в отходни ями, но защо са изхвърляли тези малки стъклени бутилки? Дали това е древният еквивалент на това да изхвърлиш лекарствата си в тоалетната?“, пита Барет.

Бъдещ анализ на остатъците в бутилките един ден може да даде отговор.

Тък се фокусира върху стенописите, които средната класа е имала в по-малките си домове, и върху това как техните теми са се различавали от изображенията в жилищата на богатия елит.

„Те не просто са живели живота си, опитвайки се да подражават на много богатите. Те са имали собствена култура и според мен си заслужава да се опитаме да я определим“, казва Тък.

Хидълстън казва, че най-силно са го впечатлили детайлите от ежедневието, запазени в Херкулан и Помпей: хляб, оставен да се пече във фурната, бебешки люлки, които приличат на съвременните, мозайки и фрески, разкриващи какво са яли хората и на кого са се покланяли, както и дори графити, оставени от малки деца, изобразяващи гладиаторски битки.

„Прекарах години в създаването на този сериал и чувствам, че едва сега започвам да разбирам Помпей. Избрахме три обикновени живота, които да проследим. Все още има още от града, което трябва да бъде открито - още фрески, още мозайки, още къщи, още вили. Връзката ни с миналото е една безкрайно развиваща се мистерия и не мисля, че ще я разрешим скоро“, казва Хидълстън.