Мъж нападна с нож двама туристи край Акропола в Атина

Д вама туристи бяха ранени при нападение с нож в района на Акропола в Атина, съобщава гръцкото издание „Катимерини“.

Инцидентът е станал малко след 08:00 часа в близост до входа на Музея на Акропола, разположен в подножието на историческия хълм.

Българин е убит при нападение с нож в Атина

Man stabs and injures 2 tourists near the Acropolis in Athens, Greece: cops https://t.co/2pXEEFrRja pic.twitter.com/fOsXCEIQVm — New York Post (@nypost) July 21, 2026

По информация на полицията нападателят е атакувал мъж и жена – американски граждани от гръцки произход.

Жената е получила леки наранявания на крака, докато мъжът е пострадал по-сериозно с прободни рани по ръката.

Нападателят е задържан

Извършителят е бил задържан малко след атаката, а двамата пострадали са транспортирани с линейка в болница „Червения кръст“ в Атина.

Първоначално самоличността му не беше оповестена, но според полицията става дума за 60-годишен гръцки гражданин.

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По данни на разследващите мъжът вероятно страда от психични проблеми. Той е познат на органите на реда и в миналото е бил арестуван за отправяне на заплахи и обиди към граждани, както и за незаконно притежание на нож.

Разследването трябва да изясни мотивите за нападението и дали жертвите са били избрани случайно.

Рядък инцидент в една от най-посещаваните туристически зони

Подобни нападения са рядкост в Гърция, особено в района на Акропола – една от най-посещаваните туристически забележителности в страната.

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На хълма се намират Партенонът и редица други антични паметници с история от близо 2500 години, които всяка година привличат милиони посетители от цял свят.

По официални данни през миналата година археологическият комплекс е бил посетен от около 4,6 милиона туристи.