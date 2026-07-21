България

Мъж спаси от удавяне младеж в язовир „Копринка”

Христомир Говедаров успява да извади момчето от водата и да му окаже първа помощ, въпреки че самият той едва не се удавя

Василена Василева Василена Василева

21 юли 2026, 10:11
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С амообладание, смелост и бърза реакция спасяват живота на млад мъж във водите на язовир „Копринка“. Христомир Говедаров не се поколебава да скочи във водата, след като забелязва, че момче започва да потъва. Макар да признава, че не е добър плувец и самият той е бил в опасност, успява да извади пострадалия на брега и да му окаже първа помощ.

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Пред NOVA Говедаров разказа за драматичните минути на спасителната акция.

„Забелязахме, че във водата има младеж, който трудно плува. След малко започна да потъва. Веднага се съблякох и влязох да го извадя. Беше ми много трудно, защото не съм добър плувец, но се радвам, че опитах и успях да го спася“, разказа той.

  • Борба за живот

По думите му ситуацията е била изключително тежка.

„Извадих го на брега, направих му изкуствено дишане, момчето започна да се съвзема, а след това го прибрах в къщата, където живее“, разказа Говедаров.

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След преживения шок самият той е потърсил лекарска помощ.

„Отидох в болница, защото пулсът ми беше много висок. Никога досега не ми се беше случвало да спасявам човешки живот. Бях силно притеснен. Ако не бяхме успели да го извадим навреме, последиците щяха да бъдат трагични за всички“, сподели той.

Спасителят признава, че по време на акцията и самият той е бил на косъм от удавяне.

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  • „Язовирът е много опасен“

Христомир Говедаров предупреждава, че язовир „Копринка“ крие сериозни рискове за къпещите се.

По думите му на дъното има големи количества тиня, която силно затруднява плуването и може да постави хората в опасност.

Той отправи призив към родителите да бъдат особено внимателни, когато децата им са край водоеми, и да не ги оставят без надзор.

  • „Пак бих го направил“

Въпреки преживяното и риска за собствения си живот, Христомир Говедаров е категоричен, че не би постъпил по различен начин.

„Бих го направил отново. Докато съм жив, ще се радвам, че съм спасил един човешки живот. Ако се наложи още веднъж – пак ще скоча“, каза той.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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