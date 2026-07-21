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Не си въобразявате: Разкриха защо модерният живот изтощава мозъка ни до краен предел

Изследователите предполагат, че инстинктивните ни реакции са били фино настроени от стотици хиляди години еволюция, но че те не работят толкова добре в съвременната среда, която се е развила през последните няколко века

Надежда Неменски Надежда Неменски

21 юли 2026, 12:04
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О питайте се да си спомните последния ден, за който се сещате, че не е бил претъпкан със задачи за вършене, хора за срещане и места за посещение. Вчера ли беше? През последната седмица? Или вече е извън близките ви спомени?

За много от нас съвременният живот е поредица от един трескав ден след друг.

В нов доклад, публикуван в списание Behavioral Sciences, социални учени от институции в Сингапур са изследвали предишни проучвания и теории, за да изградят следния аргумент: нашият бърз прогрес като вид е оставил индивидуалните ни тела и умове изоставащи, без възможност да поддържат същото темпо.

Същината на предложението се състои в следното: хората са еволюирали да живеят в малки групи от познати хора и да реагират на непосредствени, разпознаваеми заплахи. Това, с което живеем днес, са огромни общности, постоянна свързаност и множество припокриващи се притискащи ни фактори, които създават изострено чувство за съревнование.

Това „еволюционно разминаване“ води до значителни проблеми във физическото и психическото здраве, подсказва новото проучване – от затлъстяване до тревожност.

„Стресът, самотата и тревожността често се третират като лични проблеми или такива, свързани с начина на живот, но те могат също така да отразяват разминаването между средата, в която хората живеят, и условията, за чието навигиране умовете и телата ни са еволюирали. Това означава, че трябва да мислим не само за индивидуалната устойчивост, но и за това как са проектирани градовете и общностите“, казва екологичният психолог Сара Чан от Сингапурския университет за технологии и дизайн (SUTD).

Изследователите предполагат, че инстинктивните ни реакции са били фино настроени от стотици хиляди години еволюция, но че те не работят толкова добре в съвременната среда, която се е развила през последните няколко века.

Например, беше по-лесно да разберем позицията си в група преди ерата на интернет. Сега непрекъснато се сравняваме с дълги списъци от приятели, роднини, известни личности и непознати. „Конкуренцията не е нова, но съвременният живот може да я накара да се усеща като постоянна“, казва изследователят психолог Хосе Йонг от университета Джеймс Кук в Сингапур.

„Еволюционната перспектива може да помогне да се обясни защо хората реагират толкова силно на сравнението и страха от изоставане, дори когато тези сигнали идват от непознати или екрани, а не от малка социална група“, добавя Йонг.

След това имаме сложните ефекти от проблеми като изменението на климата, глобалните пандемии, икономическата нестабилност и технологичните смущения, като например напредъка на изкуствения интелект – нещо, което изследователите описват като „поликриза“.

„Тези инциденти – от големи глобални сътресения до техните психосоциални последици – все повече се разпознават като свързани по начин, който взаимно подсилва тяхното възникване“, пишат изследователите в публикуваната си статия.

„Например, нарастващите разходи за живот и разширяващото се икономическо неравенство – влошени от финансови кризи и събития като пандемията от COVID-19 – засилват финансовата и статусната несигурност на хората, като от своя страна мотивират действия, водещи до прегаряне, намалена просоциалност и по-нататъшна несигурност, създавайки обратна връзка, която засилва обществената конкурентоспособност и допринася за икономическа стагнация или свиване“, добавят те.

Минали проучвания също са се докоснали до тези идеи, предполагайки, че пренаселеният градски живот кара телата ни да се чувстват сякаш са постоянно под атака и че съвременната култура всъщност потиска факторите на околната среда, когато става въпрос за влияние върху нашия вид чрез еволюцията.

Изследователите наричат своята концепция Хипотеза за социално еволюционно несъответствие и конкуренция (SEMCH) и предполагат, че по-доброто ѝ разбиране би могло да помогне за справяне с някои от психологическите проблеми на нашето време.

Има и последици за дизайна на градовете и градската среда. Местата могат да бъдат проектирани така, че да се усещат по-малко пренаселени и по-малко натоварващи – с използването на естествени пространства и по-зелена околна среда като очевидна отправна точка.

Това важи и за дигиталните пространства. Изследователите не твърдят, че трябва да отстъпим от дигиталния напредък, а че той трябва да бъде проектиран така, че да намали чувството за конкуренция, а не да го насърчава.

След това изследователите искат да видят някои от тези идеи тествани с по-нататъшни проучвания: реални тестове за това как нашата среда допринася за нашето благополучие. „Трябва да проектираме интервенции, които работят с, а не против нашата еволюирала човешка природа“, казва Йонг.

Изследването е публикувано в Behavioral Sciences.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Science Alert    
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