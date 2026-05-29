"Баба Алино": Разплитането на казуса с "незаконния град" продължава

Операция „Хидра“: Родители вземали пратки с дрога на децата си, без да подозират за съдържанието им

П родължава разплитането на случая с т.нар. „незаконен град“ край курорта Златни пясъци. В местността „Баба Алино“ върху близо 100 декара са изградени 104 постройки без необходимите строителни разрешения. Очаква се компанията, свързвана с проекта, да даде повече информация пред медиите.

Строителните дейности вече са спрени, след като беше установено, че за обекта не са издавани разрешения за строеж. От Община Варна съобщиха, че се подготвят следващите административни действия, които включват пълно документиране на нарушенията и започване на процедура по премахване на незаконните постройки.

Случаят предизвика сериозно напрежение и остри политически спорове в Общинския съвет във Варна. По време на заседание в четвъртък общински съветници поискаха изслушване на кмета Благомир Коцев относно това кой носи отговорност за мащабното незаконно строителство.

От своя страна Коцев заяви, че строежът е започнал много преди встъпването му в длъжност. Въпреки това остава отворен въпросът как е било допуснато изграждането на десетки постройки без необходимите документи и дали институциите не са проявили бездействие.

МВР също започва проверки по случая, включително дали е имало неглижиране на сигнали за незаконно строителство. Проверки се извършват и в офисите на фирмата инвеститор.

Междувременно изпълняващият функциите председател на ДАНС Деньо Денев е отказал да предостави информация за дейността на украинската група, свързвана със строителството край Златни пясъци, пред Комисията за контрол над службите и специалните разузнавателни средства в предишния парламент.

По първоначални данни именно Денев е подписал заповед за екстрадиция на инвеститора и забрана за влизането му в България, която впоследствие е била отменена.

Според жители на Варна инвеститорът е водил активна рекламна кампания в града чрез билбордове и социални мрежи. Местни жители го определят като влиятелен бизнесмен със значителни финансови ресурси, макар публичната информация за него да е ограничена.

По неофициална информация строителна дейност, свързвана със същата група, се извършва и на други места извън местността „Баба Алино“, съобщи NOVA.

Очаква се през следващите дни институциите да обявят резултатите от проверките и какви конкретни действия ще бъдат предприети по случая.