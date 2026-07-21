България

Гняв след жестокия инцидент в Германия: Искат правосъдие за българина, изблъскан от влак

Близки настояват за справедливост и реакция от българските и германските институции

21 юли 2026, 09:28
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  • Близки и приятели на пострадалия Хайредин Мехмедов организират мирен протест в Павликени, настоявайки за справедливост и активна реакция от българските и германските институции.
  • 26-годишният българин е паднал от движещ се влак в Германия след конфликт с пътник, като заподозреният 36-годишен германец е бил освободен, тъй като съдът не е наложил мярка за задържане.
  • Хайредин е извън опасност за живота, но му предстоят множество операции, а протестиращите искат България да потърси официален контакт с германските власти за гарантиране на безпристрастно разследване и съдебен процес.

Близки, роднини и приятели на пострадалия млад мъж излизат на мирен протест пред сградата на Община Павликени с искане за правосъдие и реакция от българските и германските институции.

„Най-важното е справедливост, защото, както разбрахме, немецът е бил освободен от ареста”, това коментира роднина на пострадалия 26-годишен Хайредин Мехмедов в предаването „Здравей, България” по NOVA.

Изблъскаха българин от влак със 120 км/ч в Германия

Инцидентът е станал след спор във влак в Германия, движещ се с около 120 км/ч, при който българският служител по сигурността е паднал от композицията. Въпреки агресивното поведение на 36-годишния германец, за когото се предполага, че е бил пиян, районният съд в Карлсруе е отказал да издаде заповед за задържането му. Според съда мъжът има постоянен адрес, семейни връзки и работи на пълен работен ден.

Българин заплашван по време на безредиците в Германия

Пострадалият Хайредин Мехмедов, който от 20 години живее в Германия, вече е излязъл от опасност за живота. В момента състоянието му остава сложно, като му предстоят множество операции заради счупвания в областта на кръста.

В Павликени близки, роднини и приятели организират протест пред сградата на общината. „Сега се опитваме по някакъв начин да огласим това, което се случва в Германия. Смятаме чрез нашия протест да алармираме институциите в България – Министерството на правосъдието и Министерството на външните работи, за да се упражни граждански натиск и да получим отговор от немска страна”, заяви общинският съветник и един от организаторите Андрей Илиев. Организаторите настояват българските органи да влязат в комуникация с правораздавателните власти в Германия и да се осигури безпристрастна съдебна процедура.

Източник: NOVA    
Хайредин Мехмедов Павликени Германия Протест Справедливост Инцидент с влак Българин в чужбина Разследване Институции Карлсруе
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