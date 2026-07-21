По 10 000 коли на ден: Километрични тапи на турската граница в сезона на гастарбайтерите

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Началникът на ГКПП „Капитан Андреево“ Яни Пейчев с подробности за организацията и чакането

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В ъпреки засиления поток от гастарбайтери, пътуващи от Западна Европа към родината си за летните отпуски, във вторник ситуацията на граничния пункт е по-спокойна в сравнение с предходния ден, когато колоните от автомобили достигнаха до над 3 километра, а на магистрала „Марица” имаше струпване от около 2 километра, съобщи NOVA.

„През последните 24 часа през ГКПП „Капитан Андреево” са преминали над 10 000 леки автомобила, което е рекордна цифра”, това съобщи началникът на пункта Яни Пейчев.

 

Рекорден трафик и километрични опашки на „Капитан Андреево”

За овладяване на натоварения трафик пунктовете работят на пълен капацитет, като са разкрити максимален брой автоматизирани работни места. Ангажирани са допълнителни служители от други регионални дирекции на „Гранична полиция”, както и екипи от почиващи смени. Всички технически средства за гранични проверки са в пълна експлоатация.

Пейчев посочи, че са проведени редица работни срещи с ръководството на съпределния турски пункт „Капъкуле” и Главна дирекция „Гранична полиция” за оптимизиране на пропускателния режим. По думите му през изминалия ден изчакването за гранична проверка на българския пункт е било между 30 и 40 минути, въпреки огромния брой преминаващи превозни средства.

Очаква се интензивният трафик в посока Турция да продължи почти до края на юли, след което потокът ще се обърне в обратно направление – към България. Гражданите се призовават да съобразяват пътуванията си, особено тези, които предприемат кратки разходки до Одрин, за да избегнат продължителното чакане на границата.

Източник: NOVA    
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